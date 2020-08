Auto fährt Lichtmast an

Wie erst jetzt bekannt worden ist, hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitagmorgen und Samstagabend einen Lichtmast auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Brühl in Daisendorf angefahren und beschädigt. Darüber informiert die Polizei. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Personen die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meersburg, Telefon 07532 / 434 43, zu wenden.