Austausch mit Salem in USA nimmt Gestalt an

Mit dem Projekt „Salem2Salem“, sprich „Salem to Salem“ will die Bodenseekreis Galerie einen Austausch zwischen dem alten Salem am See und dem neuen Salem in Übersee fördern. Auch die Gemeinden am See sollen durch Kulturrouten „verknüpft“ werden.

Von unserer Mitarbeiterin Christel Voith

Angedacht ist ein Verknüpfen von Gemeinden am See, wie es beim Ortsrundweg Kluftern geschieht, sowie ein Verknüpfen von Gemeinden rund um den See, aus dem das Projekt „BodenseeKulturraum“ entsteht. Dieses reicht weit in die Region hinaus. Die im Oktober eingeweihte Großplastik „Gegen das Vergessen“ von Waltraut Späth markiert in Efrizweiler den Anfang eines „OberschwabenKunstwegs“.

Kulturrouten und der Aufbau kultureller „Leuchttürme“ durch internationale Künstler, wie sie Gunar Seitz in Meersburg vorgestellt hat, sind Visionen, für deren Realisierung einige Jahre ins Land gehen werden. Dass sie auch nach Amerika hinausgreifen, ist Stieghorsts Freundschaft zum Bildhauer Peter Lundberg aus Salem in den USA zu verdanken.

Von Idee begeistert

Da auch der neue Kulturamtsleiter des Bodenseekreises, Dr. Stefan Feucht, und die neue Leiterin der Galerie Bodenseekreis, Dr. Carolin Krumm, sich gleich von der Idee einer Künstlerbegegnung mit der Künstlerkolonie „Salem Art Works“ (SAW) begeistern ließen, konnten sie am Montagabend in der Galerie Bodenseekreis in Meersburg eine Delegation aus dem amerikanischen Salem willkommen heißen. Diese war angereist, um konkrete Projekte in Angriff zu nehme.

Der Erste Landesbeamte Joachim Kruschwitz begrüßte Mrs. Barbara Carris, Präsidentin von Salem Art Works, ihre Tochter Emily Carris, Administratorin von SAW sowie die SAW-Gründungmitglieder Bildhauer Peter Lundberg und Garry Humphries. Eingeladen waren Künstler und Kulturbeauftragte der Region, um in informellem lockerem Rahmen freundschaftliche Kontakte zu knüpfen und um die Idee des interdisziplinären Austausches voranzutreiben.

Fest steht bereits ein dreiwöchiges Symposium in Schloss Salem vom 3. bis 21. August 2010 mit zwölf Künstlern von SAW, elf Künstlern aus dem Bodenseeraum und einem Künstler aus dem polnischen Partnerkreis Tschenstochau. Hier sollen vor allem Bildhauer eingeladen werden sollen. Die entstehenden Werke sollen anschließend in Salem ausgestellt werden. Angedacht sind auch kleinere Projekte, bei denen Professoren mit mehreren Studenten oder Fotografen für Workshops am See zusammenkommen.

Sehr willkommen ist da ein ehrenamtliches Engagement wie das des Ehepaars Prof. Günther und Sabine Hierholzer aus Allensbach, die für solche Arbeitswochen ihr Haus öffnen.