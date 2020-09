Ausstellung „jung + gegenständlich“ bis 13. November verlängert

Die aktuelle Ausstellung „IR_REAL – jung + gegenständlich“ in der Galerie Bodenseekreis im Roten Haus Meersburg hat laut Galerie viel Anklang beim Publikum gefunden. Sie ist nun bis zum 13. November verlängert worden. 32 junge Künstler aus Deutschland und Österreich präsentieren hier ihre Arbeiten in der Schau zum zehnjährigen Jubiläum des Förderpreises des Bodenseekreises. Der Eintritt ist frei.

Aus den Bewerbungen des Wettbewerbs hat eine Jury aus Kunst- und Kulturschaffenden die Teilnehmer an der Ausstellung ausgewählt. Die Jury hat auch bereits über die Vergabe des offiziellen Förderpreises entschieden, der in diesem Jahr zwischen Grafik und Malerei geteilt wird. Wer den Preis bekommen wird, bleibt aber bis zum Ende der Ausstellungszeit geheim. Da eine offizielle Preisverleihung in diesem Jahr nicht stattfinden kann, werden die Gewinner der Preise am 13. November auf der Internetseite der Galerie Bodenseekreis bekannt gegeben.

Bis kurz vor Ausstellungsende hat das Publikum im Roten Haus die Möglichkeit, selbst zu wählen und seinen eigenen Favoriten zu küren. Viele Besucher haben ihre Stimme abgegeben. Die Publikumswahl kann sowohl in der Ausstellung also auch in diesem Jahr erstmals auf der Homepage des Bodenseekreises vorgenommen werden. Die Galerie zeigt dort die Arbeiten der Künstler und einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung. Die Wahl ist bis 1. November auf www.galerie-bodenseekreis.de möglich.