Aussichtspunkt nach Party vermüllt

Feiernde haben den Aussichtspunkt unterhalb des Rosenhofs in Meersburg am Sonntag vollkommen vermüllt hinterlassen. Passanten waren auf unzählige Alkoholflaschen, Getränkekästen und sonstigen Unrat aufmerksam geworden und verständigten die Polizei, die einen der an dem Gelage Beteiligten ausfindig machte.

Der 18-Jährige wurde zum zeitnahen Aufräumen des Platzes verdonnert und muss darüber hinaus auch mit einem empfindlichen Bußgeld der Stadt Meersburg rechnen, das er sich dann, wie die Polizei schreibt, gegebenenfalls „mit seinen unrühmlichen Mitstreitern“ teilen kann.