Augsburger Domsingknaben singen in der Birnau

Die Augsburger Domsingknaben sind am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr in der Basilika Birnau zu Gast. Der renommierte Knabenchor singt auf Einladung der Geistlichen Musik Birnau, wie es in einer Ankündigung heißt.

Für dieses a-cappella-Programm hat der Kammerchor der Domsingknaben unter dem Motto „Verleih uns Frieden“ geistliche Motetten von Heinrich Schütz, Claudio Monteverdi, Tomás Luis de Victoria, Henry Purcell, Jan Pieterszoon Sweelinck, Guillaume Dufay und Matthias Deger ausgewählt. Mit diesen Werken alter Meister (und einem modernen Kontrapunkt) begibt sich der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben auf eine vokale Friedensreise. Dazu interpretiert Domkapellmeister Stefan Steinemann zwei Instrumentalstücke von Johann Caspar Kerll und Annibale Padovano auf dem Cembalo.

Die Augsburger Domsingknaben singen seit Anfang 2020 unter der Leitung von Stefan Steinemann, dem jüngsten Domkapellmeister Deutschlands. Das Repertoire des Chors und seines Dirigenten umfasst alle Epochen der geistlichen Musik mit einem Schwerpunkt auf der historischen Aufführungspraxis der Renaissance und des Barocks. Um 16 Uhr gibt Stefan Steinemann eine Einführung, Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Kartenvorverkauf bei allen Reservix-Stellen, online über www.birnauer-kantorei.de. Restkarten zu 27 Euro sowie Karten für Schüler und Studenten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse.