Aufbaugymnasium stellt sich vor

Das Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium informiert am Freitag, 30. April, ab 16 Uhr in einer virtuellen Informationsveranstaltung über das Aufbaugymnasium ab Klasse 7. Eingeladen sind Schüler der sechsten Klasse von Real-, Gemeinschafts-, Haupt-, Werkreal- und Waldorfschulen zusammen mit ihren Eltern. Für die Online-Veranstaltung nutzt due Schule „BigBlueButton“.

Mit einem Video auf der Schulhomepage können Interessierte das Schulgelände vorab erkunden. In der Videkonferenz erläutern Vertreter der Schule den Stundenplan, informieren über Klassenfahrten oder Schullandheimaufenthalte, stellen die Fach- und Klassenräume vor und thematisieren auch das Mittagessen an der Schule. Außerdem werden an dem Nachmittag die Möglichkeiten, Musik zu machen, vorgestellt und auch die Naturwissenschaften präsentieren sich.