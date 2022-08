Auf zwei Künstler warten Preise

„jung + gegenständlich“ war die Vorgabe für die 32 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Gemälde und Zeichnungen aktuell in der Ausstellung „MACH DEIN DING!“ in der Galerie Bodenseekreis im Roten Haus Meersburg präsentieren. Zwei von ihnen werden am 2. September ab 18.30 Uhr im Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg von Landrat Lothar Wölfle mit dem Förderpreis des Bodenseekreises sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet. Wer die mit 4000 bzw. 1000 Euro dotierten Preise bekommt, ist noch geheim. Klar ist aber, dass die Werke der jungen internationalen Künstlerinnen und Künstler am Tag der Preisverleihung zum letzten Mal im Roten Haus betrachtet werden können. Für angemeldete Gäste der Preisverleihung ist an diesem Tag ab 16 Uhr der Galerie-Besuch sogar kostenfrei. Die verbindliche Anmeldung ist bei der Galerie unter Telefon 07541 / 204 64 00 oder E-Mail kreiskulturamt.sekretariat@bodenseekreis.de möglich.

Mit Spannung wird die Entscheidung der fünfköpfigen Fachjury aus Kunst- und Kulturschaffenden der Region erwartet, die für die Vergabe des offiziellen Förderpreises des Bodenseekreises für junge gegenständliche Malerei verantwortlich ist. Neben dem Preisgeld darf sich die Gewinnerin oder der Gewinner im Folgejahr über eine Einzelausstellung in der Galerie „Fähnle“ in Überlingen freuen. Auch das Ausstellungspublikum der Galerie Bodenseekreis hat gewählt: Besucherinnen und Besucher haben wieder rege von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren eigenen Favoriten zu küren.

Die ausgestellten Kunstwerke stehen in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen, denn zwei Jahre Pandemie sind auch an den Kunstschaffenden nicht spurlos vorbeigegangen. Gerade jungen Menschen haben die Einschränkungen im Lockdown zu schaffen gemacht und so taucht das Thema in etlichen Werken der Ausstellung auf. In diesem Sinn möchte die Schau mit ihrem Titel „MACH DEIN DING!“ nicht nur auf „dingliches“, also gegenständliches Arbeiten verweisen, sondern auch dazu ermutigen, die eigenen Träume zu verwirklichen.

Bei Anmeldung zur Preisverleihung ist die Ausstellung ist ab 16 Uhr kostenfrei zu besichtigen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldung unter Telefon 07541 / 204 64 00 / kreiskulturamt.sekretariat@bodenseekreis.de