Auf Gegenfahrbahn gekommen

Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro ist am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Hagnau entstanden, so die Polizei. Ein Autofahrer, der aus Richtung Meersburg unterwegs war, kam mit seinem Auto langsam auf die Gegenspur und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Wagen. Sowohl der 27 Jahre alte Verursacher wie auch der 39-jährige entgegenkommende Fahrer blieben unverletzt. Die Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Aktuell wird gegen den 27-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz einbehalten. Wegen der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Stau.