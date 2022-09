Die Katholische Erwachsenenbildung in Mühlheim und Stetten laden am Donnerstag, 6. Oktober, zu einem Event mit der Erzählkünstlerin Birgit Leibold nach Stetten ein. Zusammen mit dem Publikum wandele sie an diesem Abend auf den Spuren regionaler Sagen, heißt es in der Ankündigung. Die Region sei reich an überlieferten Sagen, oft würden auch Orte nach historischen Ereignissen oder Personen benannt. Diese fast vergessene Sagenwelt sei so vielfältig wie die Landschaft der schwäbischen Alb. Manche regten die Fantasie an, andere seien zum Gruseln, oder auch zum Schmunzeln. Ebenso werden geschichtliche Hintergründe mancher Sagen erläutert, verspricht die Katholische Erwachsenenbildung. Der Abend beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Stetten, Rathausstraße 11.