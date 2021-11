Auch Nebensaisonattraktiver gestalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bodenseehotel, die Hotelkooperation Euregio Bodensee e.V. führte Ende Oktober 2021 ihre Jahreshauptversammlung im Ringhotel Krone in Schnetzenhausen durch. Die Hotels sind ja in besonderer Weise von der Corona-Pandemie betroffen. Doch der Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Annette Driesen machte deutlich, dass die Bodenseehotels auch 2021 vor den wirtschaftlichen Herausforderungen und den zusätzlichen Anstrengungen durch Schutzkonzepte nicht kapitulierten. Dies wurde deutlich durch die umfangreichen Marketingaktivitäten der Hotelkooperation.

Nachdem die Hotellerie wieder öffnen durfte, kam es in der Ferienhotellerie im Gegensatz zu 2020 zu einem deutlichen Aufschwung. Im Tagungs- und Geschäftsreisenden Segment blieb die Buchungslage schlecht. Langfristige Vorteile sehen die Bodenseehotels darin, dass Treffen in den Bodenseeregion Incentive-Charakter haben. Obwohl Urlaub im eigenen Land im D-A-CH-Bereich für viele an Attraktivität gewonnen hat, gehen die Bodenseehotels nicht davon aus, dass die gute Nachfrage aus den Inländern jetzt zu einem Dauerzustand wird. Sobald der Reisemarkt alle Grenzen wieder öffnet, muss Urlaub am Bodensee als wirkliche Alternative zu anderen, auch internationalen Destinationen, neu positioniert werden. Dazu gehört, dass auch die Bodenseehotels daran weiterarbeiten, die Nebensaison attraktiver zu machen. Die Bodenseehotels halten es von daher unabdingbar, dass die touristischen Ausflugsziele und Dienstleister, einschließlich der Mobilitätsangebote sich der Winteröffnung anschließen.

Schwierig gestaltet sich die Personal- und Auszubildendensituation. Die Coronapandemie hat diese Problematik deutlich verschärft, besonders auch für die Hotels, die aus ökonomischer Sicht als Saisonbetrieb arbeiten. Ute Stegmann, Geschäftsführerin der DBT und als Gast auf der Jahreshauptversammlung sagte den Hotels im Rahmen verschiedener zusätzlicher Marketingaktivitäten unter dem Motto „Jobs, so vielfältig wie die Region“, die Unterstützung ihrer Organisation zu. Auch die SK ONE GmbH des Südkurier unter Leitung von Christine Weigold stellte das „BodenseeFerien Infotainement“ als neues Tool der Besucherinformation und um den See vor.

Die formalen Anforderungen einer Jahreshauptversammlung wurden in großer Harmonie abgearbeitet und die Vorstandsmitglieder Annette Driesen, Diana Möller und Christoph Mijnssen wurden einstimmig wieder gewählt.