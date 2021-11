Auch der Meersburger Weihnachtsmarkt fällt aus

Die steigenden Inzidenzen machen es leider notwendig: auch im Jahr 2021 wird es keinen Weihnachtsmarkt in Meersburg geben. Eine sinnvolle Umsetzung eines stimmungsvollen Weihnachtsmarktes sei zu anspruchsvoll, schreibt die Stadtverwaltung am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Der Markt sollte am ersten Adventswochenende stattfinden. „Bereits im Vorfeld lagen die Anmeldezahlen jedoch weit hinter denen der Vorjahre zurück und zusätzlich haben die rasant ansteigenden Infektionszahlen nun zu etlichen Absagen geführt“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Alle Beteiligten wollen weder die Besucherinnen und Besucher noch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Risiken einer möglichen Covid-Infektion aussetzen.

Jetzt also doch: Die Hafenweihnacht in Lindau ist abgesagt. (Foto: Wolfgang Schneider)

„Wir hatten sehr gehofft, in diesem Jahr wieder ein bisschen näher an die Normalität zu kommen, aber angesichts der unmittelbar bevorstehenden Alarmstufe, müssen wir verantwortungsvoll handeln“, so Tanja Mülhaupt, kommissarische Leiterin der Abteilung Tourismus und Veranstaltung.