Auch das „Lied ohne Worte“ erklingt

Die Knabenmusik Meersburg wird am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr gemeinsam mit der Stadtkapelle die Zuhörer musikalisch auf Weihnachten einstimmen. Eröffnen wird die Knabenmusik das Konzert mit der Ouvertüre „Alpine Inspirations“.

Anschließend erklingt die „Toccata for Band“, eine der bekanntesten und beliebtesten Blasorchesterkompositionen. Danach erweckt die Knabenmusik mit einem Medley zum Disney-Film „König der Löwen“ mitten im Meersburger Winter die bunte Tierwelt und die Schönheit der Serengeti zum Leben, heißt es in einer Vorschau. 1863 waren die Vereinigten Staaten tief in den Bürgerkrieg verstrickt und die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ stand in starkem Kontrast zu den Schrecken des Krieges. Das Ringen um Frieden dauert auch in der heutigen Zeit noch an. Dies greift der Komponist Robert Longfield auf und vertont in „The Bells of Christmas“ für Blasorchester und Erzähler gekonnt das Gedicht aus dem Jahr 1863 von Henry Wadsworth Longfellow. Den Abschluss bildet der Choral, „Jesu bleibet meine Freude“. Der Schlusschor aus der Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 ist eines der bekanntesten Werke Bachs.

Die Stadtkapelle Meersburg gestaltet den zweiten Teil des Adventskonzertes – letztmals unter Leitung ihrer Dirigentin Marianne Halder. Der Jahreszeit angepasst eröffnet sie den musikalischen Reigen mit „Out Of The Darkness, Into The Light /Heraus aus der Dunkelheit, hinein ins Licht“. Ein krasser Gegensatz ist dazu die andere Welt des Films samt Glitzer und Glamour mit „Godzilla Eats Las Vegas“: Das japanische Filmmonster verwüstet die im US-Bundesstaat Nevada gelegene Stadt. Ruhig danach das „Lied ohne Worte“ – ein kleines Innehalten nach all dem Las Vegas-Getöse, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Abschluss des musikalischen Programms ist Alfred Reeds „Russian Christmas Music“, ein wahrer Klassiker der originalen Bläserliteratur und – wenn es nach der Dirigentin geht – eines der schönsten Werke dieses Genres überhaupt.

Die Stadtkapelle lädt im Anschluss zu einem geselligen Beisammensein und öffnet den Ausschank in der Sommertalhalle, schließt die Vorschau.