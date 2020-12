Angetrunkener Fahrer flüchtet - und kehrt dann zurück

Ein junger Autofahrer ist in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in der Meersburger Mesmerstraße von der Straße abgekommen und auf eine Mauer geprallt. Wie die Polizei berichtet, entfernten die beiden Insassen daraufhin das Kennzeichen des Daimler-Benz und flüchteten zunächst. Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort war der leicht verletzte 20-jährige Autofahrer dann wieder vor Ort. Ein Atem-Alkohol-Test ergab 1,0 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt.