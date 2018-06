Angebote für Neugierige

Ein breites Programm bietet die Volkshochschule Bodenseekreis auch in diesem Jahr in Meersburg und Hagnau an. Am 18. Februar beginnt das Frühjahr/Sommer-Semester.

In Meersburg werden zum Beispiel wieder zahlreiche Sprachkurse angeboten: Von Englisch für Wiedereinsteiger bis Spanisch Oberstufe 1, haben Neugierige die Möglichkeit, hier ihren Horizont zu erweitern. Wem das Geplauder allerdings nicht so liegt, der will sich vielleicht in fremdländischer Küche versuchen. Einen Kurs über die indische Küche bietet Renuka Patel am Mittwoch, 24. April, und am Mittwoch, 12. Juni, ab 18 Uhr an. Mit Fleisch, Gemüse und vor allem vielen exotischen Gewürzen will sie die Schwaben auf den Geschmack bringen. Wer mitkochen will, sollte Schürze, Vorratsbehälter und Geschirrtuch mitbringen – und eventuell vorher noch den Grundkurs Englisch besuchen. Denn die Unterrichtssprache wird an diesem Abend Englisch sein.

Aber vielleicht haben Sie über die Feiertage schon genug gegessen und wollen im neuen Jahr mehr für die Gesundheit, die Figur, das Wohlbefinden tun? Dann empfehlen sich die verschiedenen Sport- und Bewegungskurse der Volkshochschule: „Fit mit Funktionsgymnastik“ – dieser Kurs startet am Mittwoch, 20. Februar, um 17.45 Uhr in der Sporthalle des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg. Aber auch Rücken-Fit, Gymnastik nach Pilates und ein Fitnesstraining mit Musik wird im kommenden Semester angeboten.

Wer es gern etwas entspannter und beschaulicher angehen lassen möchte, für den sind vielleicht die Kurse in Qi Gong geeignet. Qi Gong ist laut dem VHS-Programm eine 3000 Jahre alte chinesische Heilgymnastik. Sie soll helfen, die Lebensenergie zu steigern und innere Harmonie zu entwickeln. Ähnliche Effekte werden dem Yoga zugeschrieben – auch dazu wird es ab Februar einen Kurs in Meersburg geben.

Aber auch einen Theoriekurs zum Bodenseeschifferpatent wird es geben, genauso wie einen Literaturkreis, einen Kurs im Aquarellmalen und einen Kurs zu Historischen Tänzen.

Ähnlich breit gefächert ist das Programm an der Volkshochschule in Hagnau: Zwei Englisch- und ein Spanischkurs helfen beim Zurechtfinden im Ausland. Aber auch Bewegung kommt hier nicht zu kurz: Von Hatha-Yoga über Pilates bis zur Funktionsgymnastik ab 50 ist das Spektrum groß.

Eine Besonderheit in Hagnau: eine neue Reihe mit verschiedenen Themen rund ums Marketing. In sieben verschiedenen Einzelveranstaltungen wird die Kursleiterin Marianne Kaindl den Teilnehmern erklären, wie sie mehr Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern können. Gerichtet ist die Reihe vor allem an Geschäftsleute, Touristiker, Handwerker und Freiberufler. Die Reihe beginnt am Montag, 18. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Thema „Ihr Utnernehmen: Chancen stärken, Risiken mindern“ im Rathaus in Hagnau. Beendet wird die Reihe am Montag, 15. April, mit dem Thema „Die Zukunft Ihres Unternehmens: 18-Mnate-Strategie. Die Kursreihe will aber nicht nur wissen vermitteln, sie kann auch der Netzwerkbildung dienen – die Kursleiterin rät darum dazu, Visitenkarten zum Kurs mitzubringen.

Anmeldeformulare finden sich zum Beispiel im VHS-Programm und im Internet auf der Seite

www.vhs-bodenseekreis.de (sxd)