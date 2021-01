An der B 31 zwischen Oberuhldingen und Meersburg in Fahrtrichtung Friedrichshafen finden am Donnerstag, 21. Januar, zwischen 8 und circa 16 Uhr Baumfällarbeiten statt. Grund für die Arbeiten sind abgebrochene und hängende Bäume wegen des aktuellen Schneebruchs. Aufgrund des nötigen Sicherheitsbereiches muss der Verkehr in Fahrtrichtung Friedrichshafen auf eine Spur reduziert werden. Bei Bedarf muss der Verkehr auch kurzzeitig komplett gesperrt werden.