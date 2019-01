Am Sonntag wird gerannt

In Meersburg wird am Sonntag, 27. Januar, eine neue Laufveranstaltung ins Leben gerufen. In den Weinbergen bei der Haltnau kann zwischen zwei Strecken gewählt werden. Dabei werden Kinder und Jugendläufe sowie ein Hauptlauf angeboten. Mitlaufen kann jeder Interessierte. Alle Finisher der Meersburger Läufe erhalten vom Turn- und Sportverein Meersburg (TUS) eine Medaille.

Gleichzeitig ist der Laufwettbewerb in die Hegau-Bodensee-Crosslaufserie eingebunden. Von den Läufern, die bei mindestens drei Läufen der Crosslaufserie mitlaufen, werden die besten gewertet und beim letzten Lauf in Radolfzell geehrt, heißt es in einem Schreiber der TUS.

Die Laufstrecken

Die Laufstrecken befinden sich südöstlich von Meersburg in den Weinbergen oberhalb der Haltnau. Angeboten werden eine „kleine Runde“ für Kinder und Jugendliche mit 750 Metern und eine „große Runde“ für Jugendliche und Erwachsene mit einer Länge von 2,5 Kilometern.

Beim Hauptlauf wird die große Runde drei Mal gelaufen. Begonnen wird mit den Schülerläufen um 10 Uhr. Die Erwachsenen- und Jugendläufe starten um 10.45 Uhr. Einfache Umkleidemöglichkeiten befinden sich an der Haltnau. Parken ist im Bereich der Therme/Hämmerle Parkplatz und am Parkplatz Töbele möglich. Kostenlose Parkberechtigungsscheine stehen auf der Internetseite zum Download zur Verfügung.

Die Bodensee-Crosslaufserie

Mit der Saison 2018/2019 findet die Laufserie an den fünf Orten Stockach, Konstanz, Reichenau, Meersburg und Radolfzell statt. Angeboten werden jeweils drei Läufe. Neben Schüler-, Jugend- und Kurzstrecken bildet der Hauptlauf den Höhepunkt jeder Veranstaltung. Jeder Lauf wird einzeln gewertet. Darüber hinaus gibt es eine Serienwertung, die durch Wertung der besten drei Läufe eines Teilnehmers erfolgt. Neben der Gesamtwertung des Hauptlaufes findet eine Wertung der Altersklassen-Plätze statt. Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss an die letzte Veranstaltung. In diesem Jahr wird dies in Radolfzell stattfinden. Es werden Medaillen, Sachpreise, Sonderpreise und Urkunden verteilt.

Nach bisher drei Crosslauf-Veranstaltungen gibt es in der Serienwertung noch keine Entscheidung. Christin Wintersig bei den Frauen und Florian Röser bei den Männern haben bereits zwei Siege. Die Verfolger sind aber dicht dran, so dass es beim Lauf in Meersburg spannend wird.