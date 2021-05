Drei Männer im Alter zwischen 26 und 42 Jahren haben am Sonntag gegen 13 Uhr Altkleider aus einem Container in der Straße „Krummes Land“ in Uhldingen-Mühlhofen gestohlen. Laut Polizeibericht wurden die Täter dabei von einer Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte. Gegen die Kleiderdiebe wurde ein Strafverfahren eingeleitet.