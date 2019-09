Achtköpfige Fachjury wählt neue Bodensee-Weinprinzessin im Schloss Meersburg

Sie ist 20 Jahre jung, überzeugt mit Kompetenz und Leidenschaft für den Weinbau – und durch ihr jugendlich-charmantes Auftreten: Lea Saible aus Hagnau wurde am Montag im Neuen Schloss Meersburg zur neuen Bodensee-Weinprinzessin gekrönt. Sie wurde von einer achtköpfigen Fachjury gewählt und setzte sich dabei gegen zwei Mitbewerberinnen durch.

Lea Saible tritt damit die Nachfolge von Pia Dreher aus Meersburg an, die in der vergangenen Saison erstmals die gemeinsame Repräsentantin für den badischen, württembergischen und bayerischen Bodenseewein war. „Pia hat mit ihrer sympathischen, authentischen und souveränen Art den Weinbau der Region hervorragend und mit großem Engagement vertreten“, so Fabian Dimmeler.

Er ist Vorsitzender des Bereichs Bodensee im Badischen Weinbauverband, in seinen Dankesworten vor vielen Festgästen, zu denen auch Landrat Lothar Wölfle, die beiden Landtagsabgeordneter Martin Hahn und Klaus Hoher, sowie zahlreiche Bürgermeister der Bodenseegemeinden gehörten.

Glückwünsche kamen auch von Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer, der insbesondere die Wichtigkeit und Wertstellung des Amts der Bodensee-Weinprinzessin würdigte und Lea Saible für ihre zwölfmonatige Amtszeit Erfolg und viele gute Erfahrungen wünschte.

Dass alle drei Kandidatinnen hervorragend vorbereitet gewesen seien, wurde von Peter Wohlfahrt, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, betont. „Jede von ihnen hätte den Sieg verdient gehabt“, sagte er. „Letztlich waren es Nuancen, die den Ausschlag gegeben haben.“

Schicker roter Flitzer

Nach ihrem Abitur am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg und einen Freiwilligen Sozialen Jahr im Rettungsdienst hat sich Lea Saible mit Akribie auf ihre kommenden Aufgaben vorbereitet. Sie stammt aus keiner Winzerfamilie, ist aber in Hagnau aufgewachsen und verwurzelt. „Eine gewisse Verbindung zum Wein ist also schon gegeben“, sagte sie lächelnd und in großer Vorfreude.

Ich konnte meine Heimat auf eine neue Art und Weise entdecken. Und ich durfte an mir selbst und über mich hinauswachsen. Amtsvorgängerin Pia Dreher

Ob sie einen Lieblingswein hat? „Na ja, ein feinfruchtiger, frischer und zarter Müller-Thurgau vom See ist nicht zu verachten“, meinte sie verschmitzt.

Für Lea Saible beginnt jetzt ein spannendes Jahr, in dem sie viele Termine wahrzunehmen hat. Unter anderem gehört die Eröffnung von Weinfesten zu ihren Hauptaufgaben, optional auch diverse Auftritte von Messen. Als erste Amtshandlung darf sie am kommenden Freitag das Bodenseeweinfest in Meersburg eröffnen.

Freuen darf sie sich auch über einen schicken roten Flitzer, der ihr als Leasingauto während der einjährigen Amtszeit zur Verfügung gestellt wird. Und danach? „Vielleicht nach Australien, vielleicht der Beginn eines Studiums“, ließ Lea Saible ihre Zukunft noch offen.

Mit Freude und auch ein wenig Wehmut blickte Amtsvorgängerin Pia Dreher auf das vergangene Jahr zurück. „Es war aufregend und wunderschön“, so ihre prägnante Zusammenfassung.

„Vor allem die Herzlichkeit und Offenheit, mit der ich überall empfangen wurde, war begeisternd. Ich konnte meine Heimat auf eine neue Art und Weise entdecken. Und ich durfte an mir selbst und über mich hinauswachsen“, sagte sie in großer Dankbarkeit.

Für ihre Verdienste wurde sie von der Badischen Weinkönigin Sina Erdrich mit einer Ehrenurkunde und der Silbernen Brosche des Badischen Weinbauverbands ausgezeichnet.

Beim anschließenden Stehempfang auf der Schlossterrasse gab es reichlich Gelegenheit, mit der neuen Bodensee-Weinprinzessin und guten Tropfen zahlreicher Bodensee-Winzer anzustoßen. Mit einem Konzert der Meersburger Knabenmusik fand der Abend einen stimmungsvollen Ausklang.