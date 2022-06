Abendmusik der Knabenmusik Meersburg

Zum ersten Mal in diesem Jahr präsentiert die Knabenmusik Meersburg im Rahmen ihrer traditionellen Abendmusiken wieder ein Konzert in der malerischen Kulisse des Meersburger Schlossplatz. Am Montag, 27. Juni, gibt es um 20 Uhr auf dem Schlossplatz Meersburg Melodien von Tradition bis Moderne, von Klassik bis Unterhaltung zu hören. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Vestibül des Neuen Schlosses statt. Die Knabenmusik Meersburg ist eine feste kulturelle Größe der Stadt Meersburg. Die Knabenmusik vereint Tradition und Moderne. Hier treffen sich Jugendliche im Alter von 11 bis 20 Jahren, die die Leidenschaft für die Musik und die Lust auf Gemeinschaft verbindet. Wenn auch die Uniform barock anmuten mag, sind die gespielten Musikstücke alles andere als alt. Ob klassisch, zeitgenössisch oder unterhaltend – das Repertoire ist vielseitig. Weitere Termine sind am 4., 11. und 25. Juli sowie am 19. und 26. September. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.