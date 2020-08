78-Jähriger übersieht Roller

Ein 78-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf der K 7746 zwischen der B 33 und Hagnau einen Verkehrsunfall verursacht und zwei Personen verletzt. Das berichtet die Polizei. Bevor er auf einen Waldweg einbog, forderte er per Handzeichen Fahrradfahrer auf, ihre Räder zur Seite zu stellen, was diese auch taten. Als der ältere Herr in den Parkplatz einfuhr, übersah er einen entgegenkommen Rollerfahrer und dessen Mitfahrerin. Durch die Kollision wurden der 57-Jährige und seine 56-jährige Mitfahrerin über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde und nach kurzer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte, musste seine Sozia mit einer Beinverletzung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe an dem Leichtkraftrad wurden von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gebunden. Es entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.