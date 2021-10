Ein e70-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 19.45 Uhr in der Mareaustraße in Stetten beim Rückwärtsfahren aus einer Garageneinfahrt ein auf der anderen Straßenseite geparktes Auto angefahren. Er prallte laut Polizeibericht gegen die hintere linke Seite des Wagens. Der Schaden: rund 5500 Euro.