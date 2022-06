5. Hagnauer Seelauf am 24. Juni

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause wird am Freitag, 24. Juni, die fünfte Auflage des Hagnauer Seelaufs ausgetragen. Der Startschuss fällt um 17.30 Uhr statt, wie der Veranstalter mitteilt. Los geht es, wie schon bei den früheren Läufen, im Uferpark unterhalb des Hagnauer Rathauses

Angeboten wird für Laufinteressierte eine Wegstrecke über fünf und zehn Kilometer sowie einen fünf kilometerlanger Nordic-Walking-Lauf. Die Zehn-Kilometer-Strecke führt in bester Aussichtslage über die Wilhelmshöhe und verläuft danach am Weiher vorbei Richtung Frenkenbach und über den Sportplatz am Wald entlang. Mit Blick auf den See mündet dann oberhalb Harlachen die 10er Strecke wieder im Streckenverlauf der Fünf-Kilometer-Distanz. Strecke. Dabei geht es hinunter zum See und in einer langen Zielgerade entlang der Uferpromenade zurück zum Uferpark, wo anschließend auch die Siegerehrungen stattfinden.

Bereits um 16 Uhr starten im Uferpark die Schüler- und Bambiniläufe als Rundenläufe. Hier können Verwandte und Freunde der Kinder pro Strecke einen kleinen Betrag „sponsern“. Die Einnahmen kommen zu gleichen Teilen dem Kinderhaus, der Grundschule Hagnau und der Denis-Kayser,-Stiftung zugute.

Nach der Veranstaltung gegen 18.45 Uhr findet im Uferpark beim Minigolfplatz ein gemütlicher Hock mit musikalischer Unterhaltung durch die „Schorlesprinter“ statt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, die Veranstaltung endet gegen 22 Uhr.

Die Anmeldungen für den Seelauf laufen online unter www.hagnau.de, wo auch weitere Informationen zu finden sind. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 22. Juni, Nachmeldungen sind noch am Nachmittag des Laufes im Gwandhaus Hagnau möglich.

Während des Seelaufs kann es im Gemeindegebiet von Hagnau zu Einschränkungen im Straßenverkehr im Bereich der Laufstrecke kommen. Radfahrer werden umgeleitet.