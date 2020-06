Zu einer familiären Auseinandersetzung zwischen zwei Geschwistern ist es am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen gekommen, so die Polizei. Im Verlauf der Unstimmigkeiten bedrohte eine 38-Jährige ihren Bruder mit einem Messer. Als sie auf den Mann zuging, konnten bereits verständigte Polizeibeamte die Frau ergreifen und nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik bringen.