36. Meersburger Winzerfest startet bald

Die Freiwillige Feuerwehr Meersburg gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr, die Stadtkapelle Meersburg, der Fanfarenzug Meersburg sowie der Musikverein Daisendorf-Stetten laden am ersten Juliwochenende in die Meersburger Unterstadt zum fröhlichen Feiern aufs Winzerfest ein.

Bürgermeister Robert Scherer eröffnet am Samstag, 2. Juli, um 13 Uhr das Wochenende und gibt damit den Start für das zweitätige Fest in der einmaligen Kulisse unterhalb der Burg Meersburg. Regionale Musikgruppen sorgen an beiden Tagen für stimmungsvolle Unterhaltung, für das leibliche Wohl werden regionale Köstlichkeiten angeboten und natürlich dreht sich alles um den – Meersburger – Wein. Der zweite Festtag am Sonntag steht wiederum ganz im Zeichen der Meersburger Folklore: Stimmungsvoll begrüßen die Meersburger Trachten mit ihrem Einzug die Gäste. Der Meersburger Winzerverein bietet an beiden Tagen bei Kellerführungen die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Weinherstellung zu blicken.