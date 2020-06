32 junge Künstler stellen aus

Die neue Ausstellung im Roten Haus Meersburg heißt „IR_REAL – jung + gegenständlich“. 32 junge Künstler aus Deutschland und Österreich präsentieren dabei laut Pressemitteilung des Landratsamtes ihre Arbeiten in der Schau zum zehnjährigen Jubiläum des Förderpreises des Bodenseekreises. Der Eintritt ist frei.

Obwohl im Wettbewerb kein Thema vorgegeben wurde, zeigt sich in den etwa 80 Werken ein Schwerpunkt, der nachdenklich macht. Die überwiegende Anzahl der Zeichnungen und Gemälde beschäftigt sich nämlich mit dem Menschen und seinem Umfeld. Es geht um den Körper und die Psyche, um Beziehungen, die Gesellschaft und die Umwelt. Was zunächst wie Selbstbezogenheit wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Konzentration auf das Wesentliche. Die jungen Menschen begegnen den globalen Problemen der heutigen Zeit mit einer künstlerischen Suche nach dem Wesen des Menschen, nach dem Kern der Dinge. Aus den Bewerbungen des Wettbewerbs hat eine Jury aus Kunst- und Kulturschaffenden die Teilnehmer an der Ausstellung ausgewählt. Die Jury hat auch bereits über die Vergabe des offiziellen Förderpreises entschieden, der in diesem Jahr zwischen Grafik und Malerei geteilt wird. Wer den Preis bekommen wird, bleibt aber bis zur Preisverleihung am Ende der Ausstellungszeit geheim. Bis dahin hat auch das Publikum die Möglichkeit, seinen Favoriten zu küren.

Die Publikumswahl kann in der Ausstellung, aber in diesem Jahr auch erstmals auf der Internetseite des Bodenseekreises vorgenommen werden. Die Galerie Bodenseekreis zeigt dort die Arbeiten der Künstler bei einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung.

Diese digitale Präsentation soll jungen Künstlern auch in schwierigen Ausstellungszeiten eine Plattform geben.