2300 Autofahrer sind zu schnell unterwegs

Auch im Januar hat die Stadt Ravensburg wieder an verschiedenen Stellen mobile Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Das Ordnungsamt hat laut städtischer Pressemitteilung an etwa 35 Stadtstraßen mobile Geschwindigkeitskontrollen in den Wohngebieten und an den Einfallsstraßen durchgeführt.

Von rund 38 000 gemessenen Fahrzeugen waren demnach 2300 zu schnell unterwegs. In insgesamt zwei Fällen musste ein Fahrverbot ausgesprochen werden. Insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen und an den innerörtlichen Bundesstraßen B 30 und B33 seien wieder viele Fahrzeuge geblitzt worden. Auf der Meersburger Straße, im Bereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 85 Stundenkilometern gemessen. Am Sonnenbüchel wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 67 Stundenkilometern statt der maximal zulässigen 30 Stundenkilometern geblitzt. In der Schwanenstraße, im Knollengraben, in der Markdorfer Straße, Meersburger Straße und in der Seestraße wurden eine Vielzahl von Fahrzeugen gemessen und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Die Übersicht über alle Messergebnisse im Dezember stellt die Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de zur Information bereit.