15. Hagnauer Klassik steht bevor

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Hagnau, E-Mail: tourist-info@hagnau.de sowie auf www.reservix.de und Restkarten an der Abendkasse zu je 28 Euro. Weitere Informationen bei der Tourist-Information Hagnau Tel. 07532 / 430043,

In der Winzergemeinde Hagnau am Bodensee gibt es von Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, wieder das kleine Klassik-Musikfestival „Hagnauer Klassik" mit drei Konzerten.

Am Freitag, 28. Oktober, findet das erste Kammerkonzert im historischen Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal des Hagnauer Rathauses um 18 Uhr statt. Zur Aufführung kommen von Wolfang Amadeus Mozart das Klavierquartett g-Moll KV 478, sowie das Klaviertrio Es Dur op. 100 von Franz Schubert. Ausführende sind die Mitglieder des Yugen Klaviertrios aus München, die zuletzt Preisträger beim Mendelssohn-Wettbewerb in Berlin waren. Es gastieren Mika Yamamoto, Klavier, Mariko Nishikawa, Violine, Juan Maria Raso Llaras, Violoncello sowie Albin Uusjärvi, Viola. Der schwedische Bratschist ist heute Mitglied der Karajan-Stiftung der Berliner Philharmoniker. Die jungen Künstler gehören allesamt zu den Besten ihres Fachs, versichert der Veranstalter. Musikfreunde aus der Bodenseeregion dürften sich auf einen stimmungsvollen Auftakt der diesjährigen Hagnauer Klassik in großartigem Ambiente freuen. Selbstverständlich werde zu den Konzerten wieder ein Gläschen Hagnauer gereicht.

Am Samstag, 29. Oktober, gastieren die vier Künstler ebenfalls um 18 Uhr im Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal. Auf dem Programm des zweiten Konzertes steht von Josef Haydn das Klaviertrio in Es Dur, Hob. XV:29 sowie das Klavierquartett Es Dur, op. 47 von Robert Schumann, das zu den Meisterwerken der Musikliteratur für diese Gattung gehöre.

Beim dritten Konzert wird das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim am Sonntag, 30. Oktober, erwartet. Bereits um 16 Uhr findet im Hagnauer Gwandhaus das Orchesterkonzert statt, bei dem als Solisten Mariko Nishikawa mit dem Violinkonzert E-Dur BWV 1042 von Johann Sebastian Bach sowie der Violoncellist Juan Maria Raso Llaras mit dem Violoncellokonzert A-Dur Wq 172 von Carl Philipp Emanuel Bach spielen. Dieser gehöre als Sohn von Johann Sebastian Bach ebenfalls zu den großen Komponisten des Barock.

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim spielt unter der Leitung von Georg Mais zum Abschluss des Orchesterkonzerts die berühmte Serenade G-Dur KV 525 von Mozart mit dem Titel „Eine kleine Nachtmusik".