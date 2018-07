Üben für das Gänsehautgefühl

15 Schüler nehmen das Angebot von Franziska Restle bereits in Anspruch und schlagen den Weg nach Riedetsweiler bei Meersburg ein, um Gesangsunterricht zu nehmen. In individuellen Einzelstunden wird für das ultimative Gänsehautgefühl geübt, denn letztlich sei Musik eine Vermittlung von Emotionen mit viel, viel Gefühl, sagt die 23-jährige Sängerin. Neben den Unterrichtsstunden arbeitet die staatlich geprüfte Chorleiterin für die Fachrichtung Rock, Pop und Jazz an ihrem eigenen Projekt „Priska“ und nimmt eigene Songs auf.

Seit zwei Jahren betreibt Franziska Restle ihre Gesangsschule. Sie hat ein kleines Musikzimmer mit professioneller Anlage, Keyboard und Gitarren eingerichtet. Das erklärte Ziel ihres Unterrichts: Spaß. Denn nur wenige seien dafür geeignet, die Lust am Singen zum Beruf zu machen, erklärt Franziska Restle. Da müsse man realistisch bleiben. Die Ansprüche ihrer Schüler seien sehr unterschiedlich, erzählt sie - von Müttern mit Kindern, die einfach gerne singen, über Teenies mit Gesangsambitionen bis zu Schülern, die sich für ein Studium vorbereiten wollen, sei alles dabei. Das sei das Schöne an ihrer Arbeit: die Vielzahl an unterschiedlichen Schülern, die Vielzahl an sehr guten Sängern. „Das hätte ich nicht erwartet“, sagt sie. As mache ihr Spaß, diese zu unterrichten.

Franziska Restle selbst ist in Meersburg aufgewachsen und nahm seit ihrem zwölftem Lebensjahr Gesangsunterricht. Nach einigen Jahren wechselte sie von der klassischen Musik zu Rock und Pop, die Musikrichtung, die ihr auch heute noch am meisten liegt. „Das macht einfach mehr Spaß“, sagt sie. Auch mit ihren Schülern arbeitet sie vorwiegend an Songs aus der Rock- und Popmusik, da sei aber grundsätzlich Eigeninitiative gefragt, erzählt Restle. Meist würden ihre Schüler den Song aussuchen: „Ich kann ihnen den Weg zeigen, doch gehen müssen sie alleine“, sagt sie und lacht. Trotz ihres jungen Alters, sie ist 23, fördert und fordert sie ihre Schüler und deren Stimme.

„Dass jemand auf seinem Anfangslevel bleibt, gibt’s nicht“, sagt sie. Denn mit Spaß werde man fast automatisch besser. Man könne immer an der Stimme arbeiten und beispielsweise angelernte Fehler ausmerzen. Wichtig sei der gesunde Umgang mit der Stimme, daher dauert eine Gesangsstunde bei ihr meist volle 60 Minuten statt der üblichen 45. Allein 15 Minuten müsse man für Warmsingen einplanen, dann folgen Technikübungen und die Arbeit am Song – dem eigenen oder dem zu covernden. Franziska Restle schreibt ihre Songs selbst und unterstützt auch ihre Schüler darin. Umfangreiche Kenntnisse erwarb sie während ihres Studiums an der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg.

Die Vielseitigkeit ihrer Lehrerin schätzen wohl auch ihre Schüler an der 23-Jährigen. Drei Viertel seien über eine persönliche Weiterempfehlung zu ihr gekommen, was Restle besonders freut. „Für die Zukunft wären 20 Schüler sehr schön“, sagt sie. Für die möchte sie ein bis zwei Konzerte pro Jahr organisieren, zudem kann sie den Kontakt zu Musikern vermitteln – wenn der Schüler so weit ist. Bis dahin kann die Fußgängerzone als Bühne für Auftritte genutzt werden. Auch das müsse man erst mal machen, so Franziska Restle.

Die Zeiten von Coverbands und -songs sind für Franziska Restle selbst vorbei. Sie möchte jetzt mit selbst geschriebenen deutschen Songs überzeugen. Diese Songs und eine Menge Arbeit stecken in dem Projekt „Priska“, so ihr Künstlername, das in den nächsten Wochen und Monaten konkrete Formen annehmen soll.

Weitere Infos, auch zu kostenlosen Probegesprächen, gibt’s im Internet unter www.gesangsunterricht-franziska-restle.de (ia)