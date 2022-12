Zweitklässler backen für Sternsinger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist schon zur Tradition geworden, dass sich die Zweitklässler der Wilhelm-Schussen-Schule in Kehlen für die Sternsinger engagieren. Jedes Jahr backen sie Martinsgänse für den guten Zweck und bieten diese zum Kauf an. Stolze 315 Euro kamen so zusammen, die der Elternvertreter Johannes Grub mit den Kindern an Anja Badent beim Kirchenkino überreichte. Die ganze Kirchengemeinde sagt dafür besonders herzlich Dankeschön! Foto: Helga Wiechert