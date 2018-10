Zweiter Platz beim Konfirmanden-Fußball-Cup

Meckenbeuren/Wangen - Die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren haben am Mittwoch beim Regionalturnier zum bundesweit ausgetragenen Konfirmanden-Fußball-Cup einen zweiten Platz belegt. In der Halle des württembergischen Fußballverbandes in Wangen (Allgäu) fehlte nur ein einziges Tor zum Sieg in der Regionalrunde und damit zur Teilnahme am Landesturnier in Stuttgart, heißt es in einer Mitteilung des Gemeinde.

„Die Entscheidung war knapp und hart“, sagte Pfarrer Peter Steinle, „aber am wichtigsten ist, dass unsere Konfirmanden Spaß hatten und als Gruppe weiter zusammengewachsen sind.“ Teamgeist und Fairplay seien christliche Werte, die auf dem Fußballplatz und im ganzen Leben gälten, sagte Pfarrer Steinle überzeugt.

Zum Regionalturnier waren die Konfirmanden aller 29 Kirchengemeinden des evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg eingeladen, von denen in diesem Jahr aber nur vier Mannschaften teilnahmen.