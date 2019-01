Zweiter Fluchtweg führt über Spindeltreppe

Der Sitzungssaal im Rathaus braucht einen zweiten Rettungsweg, um weiterhin die angestrebten Besucherzahlen aufweisen zu dürfen. Der Gemeinderat hat sich jüngst für eine Spindeltreppe entschieden, die am Balkon ansetzt. Nicht anfreunden konnte er sich mit einer Tür, die ebenerdig angebracht werden sollte.

17 Auflagen im Bereich Brandschutz sowie deren neun bei der Elektrik hatte die Brandschutzbegehung im Rathaus im April 2017 ergeben – viele werden derzeit umgesetzt (die SZ berichtete). Eine davon bezieht sich auf den Rathaussaal: Soll er ohne Personenbeschränkung genutzt werden, muss ein zweiter baulicher Rettungsweg über einen der Balkone her. Favorisiert wird jener, der vom Saal selbst erreichbar ist.

Die Planung dazu stellten Ortsbaumeister Axel Beutner sowie Daniela Weigel und Torsten Salzmann vom Büro Wurm aus Ravensburg vor. Ihr Credo: Bei der Treppe steht die Funktionalität im Vordergrund. Ergänzt wurde dies durch Torsten Salzmanns Anspruch, „etwas Ansehnliches hinzusetzen“, der sich augenzwinkernd als Meckenbeurer und Bücherei-Nutzer „outete“.

Gesetzt werden muss ein Fundament. Außerdem ist am Balkon ein Bereich für die obere Tür auszuschneiden. Ferner muss die Tür vom Saal auf den Balkon „gedreht“ werden, sodass sie sich künftig nach außen hin öffnen lässt.

Den Hauptbrocken bildet aber die Treppe selbst, die eine einfache Geländerkonstruktion mit Stäben aufweist. War in der Planung des Büros auch am unteren Ende der Treppe eine Tür vorgesehen, so entzündete sich an ihr die Debatte.

Drei Enthaltungen

Von außen sollte sie nicht zu öffnen sein, wohl aber von innen – also für jene, die sie auf dem Weg nach unten passierten. Als Absperrung dafür, dass nicht jeder nach oben und den Balkon zweckentfremden kann, wurde sie vorgestellt. Diesen Nutzen stellte die Räte infrage, sodass – bei drei Enthaltungen – die Variante ohne Tür schließlich die Zustimmung fand.

Gespart werden so etwa 2000 Euro, die für Tür und Verkleidung angefallen wären. Die Schätzung der Brutto-Gesamtkosten belief sich ursprünglich auf rund 35 000 Euro. Als gemeinsames Los wird die Treppe zusammen mit dem zweiten baulichen Rettungsweg für das Schloss Brochenzell ausgeschrieben. „Hierdurch wird ein wirtschaftlicher Benefit erhofft“, hieß es dazu in der Verwaltungsvorlage. Anvisiert ist die Ausschreibung für Mitte Februar, dann könnte die Vergabe im April oder Mai und je nachdem im Mai oder Juni die Umsetzung erfolgen.