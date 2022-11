119 Fächer: Neue DHL-Packstation am Meckenbeurer Aldi

Eine zweite Packstation hat DHL Paket in der Schussengemeinde in Betrieb genommen. 119 Fächer stehen seit wenigen Wochen in der Sömmeringstraße in Buch zur Verfügung – auf dem Parkplatz von Aldi und dm sowie anschließend an ersteren.

„Die neue modulare Packstation ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich“, teilt das Unternehmen mit. Anders als bei der ersten Packstation am Kim-Center musste DHL diesmal keinen Bauantrag stellen.

Im Herbst 2019 war dies notwendig, da es einer Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans „Ehemalige Holzindustrie“ bedurfte. Was damals kein Problem darstellte, da die Dienstleistung untergeordnet empfunden wurde und nicht in Konkurrenz zu den Einzelhandels-Angeboten stand.

Offenbar gefragt: Fächer für Paketversand und -empfang

Sind diese 101 Fächer seit März 2020 unter dem Vordach zwischen Feneberg und Getränkehandel Finkbeiner zu finden, so hat DHL nun einen Standort nahe der B30 und im eher südlichen Teil der Gemeinde gewählt.

Offenbar gibt es eine Nachfrage für Packstationen: War deutschlandweit vor drei Jahren von rund 4400 Automaten mit rund 440 000 Fächern für den Paketversand und -empfang die Rede, so heißt es nun im Pressetext: „DHL stellt seinen Kunden bereits heute bundesweit über 10 500 Packstationen zur Verfügung.“ Bis Ende 2023 soll diese Zahl auf rund 15 000 steigen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Wo sich Standorte befinden, lässt sich online erkunden unter www.deutschepost.de/standortfinder