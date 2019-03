Zweifamilienhaus kann am Kohlbach kommen

Mit einer geänderten Planung für ein Baugesuch aus Siglishofen hat sich der Technische Ausschuss (TA) kürzlich befasst. Für ein Grundstück in der Straße „Am Kohlbach“ war ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage und Einliegerwohnung samt Stützmauer beantragt. In der Dezember-Sitzung hatte der TA das Einvernehmen versagt, nun wurde es einstimmig erteilt.

War vor vier Monaten die Rede von „zu vielen Befreiungen vom Bebauungsplan Siglishofen“, so stellte sich dies nun anders dar. Gleich geblieben war eine Besonderheit – dass das Gebäude nämlich auf einen topografischen Sprung zu reagieren hat. Er führt dazu, dass die Gartenseite wesentlich höher liegt als die Straßenseite. Die Folge: Von der Straße her hatte das Gebäude im Dezember einen dreigeschossigen Eindruck erweckt, während im Bebauungsplanverfahren zweigeschossige Häuser angedacht sind.

Die Neuerung nun: Das mit drei Wohneinheiten geplante Gebäude wird von der Straße abgerückt (“zurückgeschoben“). Als Amtsleiter Bauordnungsrecht ging Patrick Gohl auf die notwendigen Befreiungen ein, von denen jene zur „Überschreitung der Außenwandhöhe“ die bedeutsamste war Hier liegt die Messlatte bei 6,6 Metern als Vorgabe (mit dem Hauseingang als Bemessungsgrundlage).

Zur Straße hin wird sie weiterhin überschritten, doch lässt sich dies in Kauf nehmen, da keine vergleichbare Situation in dem Baugebiet vorliegt – die Befürchtung ist also hinfällig, einen Präzedenzfall zu schaffen, an dem sich andere orientieren könnten.

„Die absolute Höhe hat sich nicht geändert zu der Planung vor vier Monaten“, erläutert Patrick Gohl. Doch sei belegt worden, „dass die private Erschließungsstraße wesentlich höher wird als das Bestandsgelände und somit auch in der absoluten Höhe auf den anderen angrenzenden Bauplätzen höhere Vorhaben zulässig sind. Dieser zeichnerische Beleg lag vor vier Monaten noch nicht vor.“ Der Befreiung zum Erschließungsverbot stimmt der Ausschuss zu, so es auch die Verkehrsbehörde tut. Ebenfalls befreit wurden die Überbauung einer Grünfläche und eines Leitungsrechts – letzteres durch einen Stellplatz, sodass die Leitung bei Bedarf problemlos freizulegen sei.

Bei den Wortmeldungen aus den Reihen der Räte wies Christof Hartmann (Freie Wähler) darauf hin, dass in der Nachbarschaft höhere Gebäude genehmigt wurden.

Anita Scheibitz (CDU) zeigte sich froh über „das gute Ende“, zumal das Gesuch doch „einiges Kopfzerbrechen“ bereitet habe.