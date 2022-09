Zwei Verletzte nach Verpuffung bei Stiftung Liebenau

Großer Schreck, große Aufregung und ein glimpflicher Ausgang: Das ist das Resümee nach einer Verpuffung in der Energiezentrale der Stiftung Liebenau, bei der zwei Männer verletzt wurden. In der großen Heizanlage in der Siggenweiler Straße, die auch „Windel-Willi“ beheimatet, sollte am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr die größere der beiden Hackschnitzelanlagen wieder in Betrieb genommen werden.

Zwei Arbeiter waren an der Anlage beschäftigt, als es möglicherweise durch eine Fehlbedienung zu einer Stichflamme aus der Brennkammer kam, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Die 52 und 40 Jahre alten Männer zogen sich Verbrennungen insbesondere an den Armen zu. Die Verletzten wurden vom alarmierten Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, der eine mit dem Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher, heißt es im Polizeibericht.

Seitens der Stiftung Liebenau wird auf SZ-Anfrage bestätigt, dass beide Männer am Mittwoch wieder zu Hause waren. Der eine konnte das Krankenhaus bereits am Unglückstag wieder verlassen, der andere am Tag darauf

Sachschaden ist offenbar keiner entstanden, ergab die erste Analyse in Liebenau.