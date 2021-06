Zwei Verletzte in Meckenbeuren

Zwei verletzte Personen und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zwischen Gerbertshaus und Lochbrücke ereignet hat. Eine junge Mercedes-Lenkerin fuhr von der Straße „Am Flugplatz“ auf die Schlätterstraße ein und übersah dabei den von links kommenden Toyota eines 33-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand laut Polizeibericht etwa 1500 Euro Sachschaden. Am Toyota fällt dieser mit etwa 500 Euro geringer aus.