Zwei Verkehrsrowdys verursachen Crash

Äußerst rowdyhaft haben sich laut Polizeibericht zwei Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Straßenverkehr verhalten. Ein 40-Jähriger befuhr die Hirschlatter Straße aus Richtung Kehlen kommend und missachtete an der Einmündung zur K 7725 die Vorfahrt eines aus Richtung B 30 kommenden und in Richtung Hirschlatt fahrenden 28-jährigen Autofahrers. Hierdurch musste dieser eigenen Angaben zufolge stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Daraufhin zeigte der Jüngere dem Älteren aus Unmut über dessen Verhalten den ausgestreckten Mittelfinger. Dies veranlasste den 40-Jährigen dazu, den 28-Jährigen mehrfach auszubremsen. Hierdurch kam es schließlich zum Auffahrunfall, nachdem der Ältere zuletzt eine Vollbremsung bis zum Stillstand einleitete und der 28-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 2500 Euro. Beide Autofahrer werden sich nun strafrechtlich für ihr Verhalten zu verantworten haben, gegen den Jüngeren wird unter anderem wegen Beleidigung ermittelt, der Ältere wird wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.