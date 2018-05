Zwei schwer Verletzte bei Knellesberg

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 7719 zwischen Siggenweiler und Liebenau ereignet. In Höhe Knellesberg kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Auto. Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 8000 Euro waren die Folge.

Zum Hergang, wie ihn die Polizei in ihrem Bericht schildert: Ein Traktorfahrer hatte mit seinem Schlepper den Gemeindeverbindungsweg von Feurenmoos kommend in Richtung Knellesberg befahren. Er überquerte die Kreisstraße 7719 und übersah hierbei den BMW eines von rechts kommenden 22-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Der BMW-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Traktorfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Gegen 8.45 Uhr konnte sie von der Polizei und der Feuerwehr Meckenbeuren, die unter anderem eine Ölspur zu beseitigen hatte, jedoch wieder freigegeben werden.

