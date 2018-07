Zwei Meckenbeurer Firmen sind bei „Architek-Tour“ dabei

Alle zwei Jahre bietet der Deutsche Holzfertigbau-Verband seinen bundesweiten Mitgliedern eine besondere Veranstaltung an – „Kultur & Business am Bodensee“. Die zweitägige Veranstaltung stellt eine Kombination aus Fachprogramm, dem Besuch der Seebühne in Bregenz sowie einer „Architek-Tour“ zu ausgewählten Holzbau-Objekten dar. Diesmal standen zwei Unternehmen aus Meckenbeuren im Zentrum der Tour: die Holz- und Fertighaus GmbH Zehrer und der Betrieb von Hartmann Holzbau.

50 Teilnehmer, allesamt Holzbau-Unternehmer aus der Bundesrepublik, reisten an den Bodensee, um einerseits die Aufführung der „Carmen“ in Bregenz zu erleben, und andererseits bei der „Architek-Tour“ dabei zu sein. „Es ist für jeden einzelnen von uns immer wieder interessant und spannend, einen Blick in andere Unternehmen zu werfen. Man sieht Details im Fertigungs- und Prozessablauf, und man entdeckt Unterschiede des regionalen Bauens“, kommentiert Erwin Taglieber, Präsident des Holzfertigbau-Verbandes, das Interesse der Kollegen.

Bei der Besichtigung des Unternehmens Zehrer stand das Büro- und Verwaltungsgebäude im Fokus. Auffällig ist laut Pressemitteilung die partielle holzverschindelte Fassade, mit der die natürliche Wölbung eines Baums symbolisiert wird. Innen erwartet den Besucher ein großzügiger Empfangsraum in warmen Farbtönen, viel Sonnenlicht und schöne handwerkliche Details. Allein die halbgewendelte Treppe in das Obergeschoss sei ein echter Hingucker. Doch auch die Büro- und Besprechungsräume spiegelten die Schönheit des Baumaterials Holz sowie die Leidenschaft des Unternehmens für das Handwerk wider, lobt der Verband. „Meine Mitarbeiter sollen in einem ansprechenden und inspirierenden Ambiente arbeiten – so können Sie meiner Meinung nach auch am besten eine ansprechende und überzeugende Leistung abgeben“, sagt Firmenchef Otto Zehrer.

Die nächste Station führte ins Gewerbegebiet Ehrlosen, an der Tettnanger Straße hat das Unternehmen Hartmann Holzbau seinen Sitz. Hier hat Zimmermeister und Geschäftsführer Christof Hartmann 2017 eine Fertigungshalle errichtet. „Sicherlich hätte man eine solche Halle etwas schmuckloser bauen können. Doch ging es mir auch darum, allein mit der attraktiven Holzverschalung und interessanten Farbgebung auf die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit Holz hinzuweisen.“ Herausgekommen ist ein Arbeitsplatz, der auf 1100 Quadratmetern reichlich Platz für die Planung und Fertigung von ganzen Häusern in Holzrahmenbauweise ermöglicht. Zahlreiche Oberlichter, eine Akustikdecke sowie das Zwischengeschoss mit den Büroräumen tragen dazu bei, dass die zwölf Mitarbeiter ein freundliches Arbeitsklima – und keine typische Hallenatmosphäre – erleben.