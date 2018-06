„Zwei eingefleischte Brochenzeller“

Diamantene Hochzeit haben am Samstag Theresia und Siegfried Weisshaar in der Ferdinand von Schill Straße in Brochenzell gefeiert. Die Glückwünsche der Gemeinde wie des Ministerpräsidenten überbrachte Bürgermeisterstellvertreterin Annette Kramer.

Beide Jubilare sind, wie sie betonen, „eingefleischte Brochenzeller“, wuchsen dort auf und gingen dort zur Schule. Siegfried Weisshaar besuchte zudem das Gymnasium in Friedrichshafen. Gekannt hatten sich beide schon immer, doch gefunkt hatte es erst, als Theresia Weisshaar als Chefköchin im Hotel Rad in Tettnang tätig war. Die kirchliche Trauung fand 1955 in der Basilika in Weingarten statt, gefeiert wurde anschließend im Schlosssaal in Brochenzell. Über viele Jahre betrieben die Weisshaars ihre Gärtnerei in Brochenzell. Früh musste Siegfried Weisshaar ins Geschäft einsteigen, da der Vater erkrankt war und den Betrieb nicht mehr weiterführen konnte. Wurde anfangs fast ausschließlich Gemüse angebaut, so kamen später Topfpflanzen und Blumen hinzu. Vermarktet wurde die Ware überwiegend auf Wochenmärkten in der Region. „Bei Wind und Wetter war ich mit dabei“, erinnert sich Theresia Weisshaar vor allem an die Märkte in Weingarten und Biberach. Siegfried Weisshaar ist die damalige treue Stammkundschaft noch in bester Erinnerung. Und, so bemerkt der Jubilar, mit dem Anbau und der Vermarktung von Primeln habe man damals eine echte Marktlücke entdeckt. Doch all dies ist für das Jubelpaar seit gut drei Jahrzehnten Geschichte.

Der Blick zurück ging beim Jubiläumsfest auch auf die vielen Aktivitäten in der Ortschaft. So war Siegfried Weisshaar mit Willi Keller, Oskar Weishaupt und Hermann Renkert Mitbegründer der Humpisnarren Brochenzell. Eine Zeit, an die er sich ebenso gern erinnert wie an die engagierte Tätigkeit bei der Feuerwehr, die mit der Auflösung des Löschzugs Brochenzell 1965 endete. Mitglied ist Weisshaar bis heute im Sportverein und der Soldatenkameradschaft Brochenzell. Froh und dankbar ist das Jubelpaar, dass sie die Diamantene Hochzeit bei guter Gesundheit begehen dürfen. Zu den Gratulanten zählen neben den beiden Töchtern mit Ehegatten auch zwei Enkelkinder. (gä)