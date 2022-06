Zwei Ärzte sprechen über den Beckenboden

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Medizin am Gleis“ steht am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren das Thema Beckenboden im Fokus. Der Tettnanger Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, Christian Fünfgeld, spricht über „Gebärmuttersenkung und Harninkontinenz“, der Chirurg Notker Hackenbruch über „Stuhlinkontinenz – Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten“. Anschließend ist Zeit für Fragen.

Der Eintritt zu „Medizin am Gleis“, der Vortragsreihe des MCB, ist frei. Versicherte, die ein Bonusheft führen, erhalten einen Stempel.