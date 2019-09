Zwei Abenteurerinnen drücken aufs Gas

Von München nach Amsterdam: Eigentlich eine Strecke, knapp 830 Kilometer, die in einem Tag gut zu bewältigen ist. Doch Yvonne Wirth und Margit Wagner nehmen sich lieber etwas mehr Zeit. Zwölf Tage, um genau zu sein. Sie wollen fernab von gut asphaltierten Autobahnen in die niederländische Hauptstadt gelangen. Die beiden Meckenbeurerinnen haben sich bei der European 5000 Adventure Rallye angemeldet. Diese startet am 7. September in München und führt 5000 Kilometer durch das westliche Europa, um schließlich am 19. September mit einer Abschlussparty und Siegerehrung in der holländischen Metropole zu enden.

Die laut Veranstalter SAC (Superlative Adventure Club) „heißeste, intensivste und energiegeladenste Abenteuer-Rallye des Alten Kontinents“ lässt die Teilnehmer diverse Extremsituationen durchleben. Angefangen beim Fahren auf Meeresspiegelniveau entlang malerischer Strände bis hinauf auf 3000 Meter, wo schneebedeckte Gipfel warten. Entsprechend reicht die Temperaturkurve von frostigen Minusgraden bis zu hochsommerlichen Werten über 30 Grad.

Genau das Richtige für Yvonne Wirth und Margit Wagner, die als Team „Drama Llama Queens“ an den Start gehen. Auch die Vorgaben des Veranstalters – kein Navi, kein GPS und keine Autobahn zu nutzen – konnten sie nicht abschrecken. Am Freitagabend stellten die beiden Abenteurerinnen im Anglerheim Meckenbeuren ihr Projekt Freunden, Bekannten, Familie, Unterstützern und Förderern vor. Dabei warteten natürlich alle ganz gespannt auf die feierliche Präsentation des Rennwagens, der, von einem großen schwarzen Tuch verhüllt, vor dem Vereinsheim parkte.

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit war es endlich soweit. Im Scheinwerferlicht zogen Yvonne Wirth und Margit Wagner ganz langsam und begleitet vom Trommelwirbel der Band, die Decke auf die Seite. Zum Vorschein kam „Chica“, wie sie ihr Gefährt erst kurz zuvor liebevoll getauft hatten. Der Golf III, Baujahr 1997, erfüllt die Teilnahmebedingung, die ein Mindestalter von 20 Jahren für die Fahrzeuge vorsieht. 115 000 Kilometer hat der 75 PS starke Benziner auf dem Buckel, nun sollen noch mindestens 5000 weitere hinzukommen.

Mitten auf „Chicas“ Motorhaube prangt das selbst kreierte Logo in Form von zwei Lamas, und auch im Wageninneren finden sich weitere Vertreter der Kamelfamilie. Von Yvonne Wirths Oma gab es zwei selbst gestrickte Lamas als Maskottchen mit auf den Weg. „Unser Motto der Reise lautet: Man lebt nur einmal! Es ist mir ein persönliches Anliegen, mit der Tour auch etwas Gutes zu tun,“ erklärte Margit Wagner in einer kurzen Ansprache. Denn zu den Vorgaben des Veranstalters gehört ebenfalls, dass jedes Team neben der Startgebühr eine Spendensumme von mindestens 500 Euro aufbringen muss, die an eine wohltätige Organisation gespendet werden soll. Bei einem Platzkonzert des Musikvereins Kehlen kamen bereits über 600 Euro für die Urmel- Kinderkrebsstiftung zusammen. Auch weitere Spenden und die Einnahmen aus dem Präsentationsabend sollen an die Krebshilfe fließen. Hier liegt auch Margit Wagners persönliche Motivation für die Reise begründet. Im letzten Jahr erkrankte sie selbst an Brustkrebs. „Da weiß man auf einmal viele Dinge ganz anders zu schätzen. Man denkt immer, wenn es mir jemals besser gehen sollte, unternehme ich etwas,“ erzählt die 50-Jährige.

Als sie die begeisterten Reiseberichte von Freunden aus Brochenzell hört, die gerade von der „Baltic Sea Rallye“, einer Tour bis zum Nordkap, zurückgekehrt sind, beschließt sie, dass sie auch so etwas in der Art erleben möchte. Sie stößt auf die „European 5000 Rallye“ des gleichen Veranstalters und macht sich Gedanken über die perfekte Begleiterin. Spontan fällt ihr ihre ehemalige Arbeitskollegin Yvonne Wirth ein. Eine weise Eingebung, wie sich gleich herausstellt, denn Wirth sagt sofort ja. Golf „Chica“ wird angeschafft und von Freunden generalüberholt. Mit Youtube-Videos ehemaliger Rallyeteilnehmer stimmen sich die beiden „Llama-Queens“ auf die Tour ein. Ihr Kfz-Verständnis reicht von: „Ich kann ein Lämpchen wechseln.“ (Wagner) bis zu: „Ich kann einen Reifen wechseln.“ (Wirth).

Viele spannende Eindrücke und Kontakte zur heimischen Bevölkerung erhoffen sich die beiden von ihrem Roadtrip, bei dem im Zelt oder im Kofferraum übernachtet wird. Und was geschieht mit „Chica“, wenn alle hoffentlich wohlbehalten wieder in Meckenbeuren ankommen? „Eigentlich wollen wir das Auto dann wieder verkaufen, aber vielleicht schaffen wir das dann nicht, weil es uns zu sehr ans Herz gewachsen ist,“ erzählen beide lachend.