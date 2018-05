Zwölf Jugendliche feiern mit gerappten Psalmen in der Pauluskirche ihre Konfirmation

Die erste Hälfte der Konfirmanden aus der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren mit zwölf Jugendlichen hat sich am Sonntag, 29. April, von Pfarrer Peter Steinle konfirmieren lassen. Erstmals seit Jahren fand die Konfirmation wieder in der voll besetzten evangelischen Pauluskirche statt, teilt das Pfarramt mit.

Dazu war es nötig, die Konfirmation und die Konfirmanden auf zwei aufeinanderfolgende Sonntage aufzuteilen. Die Konfirmanden trugen einen Psalm als Rap vor und gaben der Gottesdienstgemeinde Einblick in ihre eigenen, ganz persönlichen Glaubensüberzeugungen. Pfarrer Steinle erläuterte am Symbol eines Navigationsgeräts, wie wichtig es auf dem eigenen Lebensweg ist, verantwortliche Entscheidungen zu treffen und ein gutes Ziel anzusteuern. Weder Gott noch der eigene christliche Glaube könne den Jugendlichen ihre Entscheidungen abnehmen, aber sie könnten aus ihrem Glauben Maßstäbe, Werte und Zuversicht gewinnen, mit denen sie ihre Entscheidungen besser und mutiger treffen könnten. Die Kirchengemeinderätinnen Conchita Bäumler und Hildegard Nauwerck-Feirle überbrachten die Glückwünsche der Kirchengemeinde. Der Posaunenchor unter der Leitung von Volker Schnell, Organist Matthias Ehrmann und ein Chor aus Eltern und Paten unter der Leitung von Sonja Wirsum gestaltete den Festgottesdienst musikalisch. Die zweite Gruppe mit weiteren zehn Konfirmanden lässt sich am Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr in der Pauluskirche konfirmieren.