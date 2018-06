Zusammen seit 1650 Jahren bei der St-Gallus-Hilfe im Einsatz

64 langjährige Mitarbeiter der St. Gallus-Hilfe, eine Gesellschaft der Stiftung Liebenau, haben im „Kultur am Gleis 1“ in Meckenbeuren ihr Dienstjubiläum gefeiert. Zusammen sind sie 1650 Jahre zum Wohle von Menschen mit Behinderung tätig.

Als vor 40 Jahren die dienstältesten Mitarbeiter bei der St. Gallus-Hilfe ihre Arbeit aufgenommen haben, trat auch das so genannte Schwerbehindertengesetz in Kraft. „Damit wurden die Werkstätten für Menschen mit Behinderung gesetzlich verankert, damals ein echter Meilenstein“, erinnerte Geschäftsführer Jörg Munk. Seither habe sich innerhalb der Behindertenhilfe vieles zum Positiven verändert. „Heute haben die Menschen ein Recht auf Unterstützung, Wahlmöglichkeiten und Lebensqualität.“ Auch die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter hätten sich deutlich verbessert. Die Jubilarehrung sei ein Anlass, um gemeinsam dankbar zu sein, in so einem sozialen Umfeld arbeiten zu können. „Sie können stolz sein, denn vieles ist auch Ihrem Engagement zu verdanken“, sagte Munk.

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention habe es einen neuen Schub gegeben. Mit ihr verbunden sei das Ideal einer Gesellschaft, in der jeder mit seinen Ressourcen und seinen Bedürfnissen seinen Platz habe. Die aktuelle Popularität des Inklusionsbegriffs bereite aber auch Sorgen. „Es ist viel davon die Rede, wie die Gesellschaft sein soll, aber wir sprechen zu wenig von der Umsetzung“, sagte Munk und bedauerte, dass der Personenkreis mit schwerer geistiger Behinderung zu kurz komme. Gemeinsam mit elf weiteren, so genannten Komplexeinrichtungen in Baden-Württemberg, habe man einen Verband gegründet, der sie mehr in den Fokus rücke. Inklusion an sich sei gut und mache Mut. Nötig sei jedoch mehr Tiefgang bei einzelnen Fragestellungen.

Arbeitsjahre sind gelebte Jahre

„Sie sagen nicht, was man tun sollte. Sie tun es“, dankte der Geschäftsführer den Jubilaren und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie die Arbeit als wertvolle und sinnstiftende Lebenszeit empfunden haben. So auch der Tenor von Peter Brauchle, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung: „Die Zahl der Arbeitsjahre steht für gelebte Jahre und für unzählige Begegnungen – schöne, aber auch schwierige Momente.“ Aktuell erlebe man eine Zeit des Um- und Aufbruchs. „Ich hoffe, dass wir es schaffen, Chancen und Möglichkeiten zu sehen und zu nutzen“, so Brauchle. Den langjährigen Mitarbeitern bescheinigte er einen riesigen Erfahrungsschatz.