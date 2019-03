Vor 24 Jahren hat die Laienspielgruppe die Komödie „Das schwäbische Paradies“ schon einmal gespielt, jetzt haben sie das Stück in einer für Laien ungemein dichten, intensiven Inszenierung von Wolfgang Kugele auf die Bühne im Gleis 1 gebracht.

Der Tod gehört für die Menschen untrennbar zum Leben. Was Wunder, dass sie sich seit jeher Gedanken darüber gemacht haben, wie es wohl hinterher weitergeht. Der Autor Manfred Eichhorn hat in einem liebevoll aufgebauten Bilderbogen das Schicksal des Weinbauern Stiegele in den Mittelpunkt gestellt und in nostalgischer Verklärung gezeigt, was geschieht, wenn ein Mensch mit vollem Risiko den Tod dazu bringt, dass er ihm noch weitere zwanzig Jahre zugesteht. Die Komödie geht auf Franz von Kobells mehrfach für Bühne und Film bearbeitete, Anfang des 19. Jahrhunderts spielende Erzählung vom Brandner Kaspar, der den Tod hereinlegt, zurück. In Meckenbeuren wird eine schwäbische Fassung der Komödie gespielt, die Handlung in die fruchtbare Landschaft am Bodensee übertragen. Hier wird der Tod nicht mit Schnaps geködert, sondern der Stiegele lädt den widerstrebenden Knochenmann zu einem Glas seines besten Weißherbsts ein. Köstlich, wie er ihn mahnt, dieses Gottesgeschenk mit Ehrfurcht zu schlotzen.

Das wunderbar passende Bühnenbild beschwört von der ersten Szene an heimelige Stimmung. Fischer und Weingärtner sitzen am Tisch und singen altbekannte Lieder. Doch die Welt ist keineswegs heil. Der noch gar nicht so alte Stiegele spürt seine Leber, greift sich mehrfach ans Herz, da kann beileibe nicht alles stimmen. Es ist eine Paraderolle, die Didi Ammann ohne Pathos, ganz von innen heraus spielt. Lebensecht sind auch die anderen. Etwa Torsten Fahr als Geldgeber namens Wucherer, der nett gewesen sein muss, bevor das Geld all sein Denken bestimmte. Ebenso Sandra Marschall als geschäftiges Riggele und Verena Damoune als liebevolle Enkelin Dorle.

Dumpfer Donner schafft eine unheilschwangere Atmosphäre, der Alte hört seinen Namen rufen, wenig später steht Wolfgang Kugele als Tod bei ihm im Haus, will ihn mit aller Bestimmtheit holen. Durch einige Viertele wagemutig und noch gewitzter trickst der Stiegele den „Boinerkarle“ aus, der beschwipst von dannen zieht, ein herrliches „Duell“. Wie neu geboren kommt sich der Stiegele vor, genießt den Besuch seiner Enkelin, die der Jugendfreund Karle (Heinrich Steinhauser) eifrig begleitet, doch schnell braut sich Unheil am Himmel und auf der Erde zusammen. Simon Trakowsky kommt als „Schatz“ aus der Stadt und gerät mit Karle aneinander, doch schlimmer noch: Die Totenglocke läutet – beim Versuch, die anderen vor Unheil zu bewahren, ist das Dorle ertrunken.

Da sind dem Stiegele seine gewonnenen Jahre nichts mehr wert, doch durchhalten will er, versprochen ist versprochen. Erst das Angebot des Boinerkarles, mit ihm nur mal probeweise, nur für eine Stunde zum Himmel zu fahren, kann ihn zum Mitkommen bewegen. Denn droben hat man inzwischen sein Fehlen entdeckt. Man ahnt, was kommen muss, und genießt die Details.

Liebevoll malen die Laienspieler das „schwäbische Paradies“ aus. Geschafft und geputzt wird wie früher auf Erden und menschliche Schwächen haben auch die Seligen samt Himmelspersonal. Bei Petrus (Heinrich Hahn), Erzengel Michele (Peter Schimmels), Nepomuk (Torsten Fahr), dem Postengel (Maria Heine) und einer „Reing’schmeckte“ (Susanne Barthel) geht es recht irdisch zu, man kann die Kässpätzle und Nonnefürzle geradezu riechen. Auch Frau Stiegele (Christine Türk) wartet schon lang auf den Säumigen. Klar, dass es da dem Stiegele gefällt und er gerne oben bleibt.

Premiere im „Kultur am Gleis 1“ ist Freitag, den 29. März. Weitere Aufführungen gibt es am 30. März sowie 5. und 6. April, jeweils um 20 Uhr.