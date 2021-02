Zunftmeister schmettert live das Tettnanger Narrenlied

Unter dem Motto „Fasnet 2021 – mir Narra kennet au digital“ bietet die Narrenzunft Brochenzell diverse Online- Veranstaltungen an. Humpisnärrin Sabine Jung-Bass hat sich gemeinsam mit einem gemischten Team aus 15 Narren aus allen Brochenzeller Gruppen Gedanken gemacht, wie wenigstens ein bisschen Fasnet im Netz stattfinden kann. Auf diese Weise soll den Narren die Zeit bis zur Fasnet 2022 verkürzt werden. Anfang Januar, nach Dreikönig, startete auf der Facebookseite der Zunft und auf Youtube eine Interviewreihe, in der Menschenüber die Fasnet reden. „Auf ein Glas mit…“ heißt die Serie, in der Sabine Jung- Bass in loser Folge närrische Leute aus der eigenen oder aus anderen Zünften an die virtuelle Theke einlädt. Im Schnitt verfolgen bis zu 150 Zuschauer den Livestream. Jede Folge hat anschließend zwischen 2000 und 3000 Aufrufe. Am nächsten Samstag stellt Jung-Bass um 20 Uhr Langenargens Zunftmeister Harald Thierer die Frage: „Du, sag mal Harald, was ist eigentlich ein Dammglonker?“. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen, 7. Februar, um 10 Uhr lädt sie mit den fünf Original-Inzuchttalern gleich „auf fünf Gläser“ ein. Die weiteren Termine stehen auf der Facebookseite der Zunft. (kesc)