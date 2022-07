Zunftmeister Ralf Müller im Amt bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

58 Mitglieder, darunter die Ehrenzunfträte Helmut Schmollinger und Manfred Jäger sowie Gäste der NZ Bürgermoos, konnte Zunftmeister Ralf Müller zur diesjährigen Mitgliederversammlung der Narrenzunft Brochenzell in der Humpishalle begrüßen. Ebenso hieß er die Vertreter des ANR Frank Spleiß und Frank Habelmann sowie seitens der Gemeinde Karl Gälle sowie Schellinger herzlich willkommen.

Nach einer Gedenkminute informierte der Mitgliederverwalter Markus Huchler über eine leicht rückläufige Mitgliederzahl von aktuell knapp unter 1000.

Die darauffolgenden Berichte der 4 Gruppenführer glichen einander insofern, als dass alle für die Fasnet 2022 gerüstet waren, aber bis auf wenige kleine private Treffen und Aktionen pandemiebedingt kaum etwas stattfinden konnte. Alle erzählten unisono von den Vorbereitungen für die sehnlichst erwartete kommende Kampagne.

Auch der Jahresbericht von Zunftmeister Ralf Müller war gespickt von Coronahürden: Herbstkonvent unter Einschränkungen und Vorstandssitzungen online waren wohl noch eher zu verkraften als die recht kurzfristige Absage der durchgeplanten Fasnet 2022. Freudig überrascht zeigte er sich angesichts des „heimlich“ aufgestellten Narrenbaumes und des spontanen Umzugs-Spazierganges am Fasnetssonntag. Die Schatzmeisterin Barbara Straub berichtete von überschaubaren Kontobewegungen. Bei der Frage nach der Bestimmung des angesparten Vermögens, versicherte Ralf Müller, dass dies ausschließlich für den Erwerb eines Grundstückes sowie den Bau des darauf zu errichtenden Narrenheimes vorgesehen ist, was auch der Bürgermeister in spe Georg Schellinger wohlwollend zur Kenntnis nahm.

Der Entlastung des Vorstandes folgten die Wahlen, welche einstimmig Ralf Müller im Amt des Zunftmeisters sowie Michaela Reiner im Amt der Schriftführerin bestätigten.

In die neu geschaffene Position des Vizezunftmeisters gewählt wurde Severin Vögele.

Daraufhin folgten Ehrungen des ANR. Barbara Lehle und Philipp Hofacker bekamen ANR-Hästrägerorden für ihren übermäßigen Einsatz innerhalb ihrer Gruppen. Für Jahrzehnte als Hexenmeister und Gruppenführer, sowie sein unermüdliches Engagement für die Narrenzunft wurde Severin Vögele mit dem Verdienstorden des ANR überrascht. Manfred Jäger erhielt den Ehrenhäsorden in Goldschliff für seine vielseitigen Verdienste um das Brauchtum und die Fasnet.