Zirkusluft schnuppern mit Nina Weger

Wird Tom seinen Vater finden? Oder ist Zirkusartist Arthur Merlini vielleicht gar nicht der, für den Tom ihn hält? – Die Antworten auf diese Fragen dürften die rund 40 Schüler des Bildungszentrums Buch am Dienstagmorgen brennend interessiert haben. Die Fünftklässler waren im Rahmen der Frederick-Tage in die Gemeindebücherei Meckenbeuren gekommen, um dort eine Lesung mit der bekannten Kinder- und Jugendbuchautorin Nina Weger zu besuchen.

Doch trotz geschickt gestellter Fragen seitens der Schüler – die Autorin tappte in keine Falle und verriet nicht das Ende ihrer Geschichte. Das sollen die Jungen und Mädchen schließlich selbst nachlesen. Nachdem Büchereileiterin Judith Tinnacher die Begrüßung übernommen und allen „viel Spaß“ gewünscht hatte, startete eine bestens aufgelegte Nina Weger ihre Lesung. Zunächst ließ sie die Fünftklässler zwischen drei ihrer insgesamt zehn Jugendbücher auswählen. „Trick 347 oder Der mutigste Junge der Welt“, „Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher“ und „Als mein Bruder ein Wal wurde“ standen zur Auswahl. Per Handzeichen wurde abgestimmt und „Trick 347“ machte das Rennen.

Die Geschichte des elfjährigen Tom, der auf der Suche nach seinem leiblichen Vater in die faszinierende Zirkuswelt eintaucht, fesselte die jungen Zuhörer von Anfang an. Dies lag nicht nur an der spannenden Story selbst, sondern vor allem auch an der lebendigen und intensiven Vortragsweise der Autorin, die aus gutem Grund ihre Lesung immer im Stehen und nicht sitzend am Pult abhält. Wild gestikulierend, mit hoher, tiefer, krächzender oder aber ängstlicher Stimme erweckt sie ihre teils recht skurrilen Figuren zum Leben. Da sprang der Funke sofort über und das junge Publikum hing gebannt an ihren Lippen.

Selbst im Zirkus gelebt

Der Anblick einer „glücklichen Vater-Mutter-Kind- Familie“ auf einem Foto im Supermarkt lässt den kleinen Tom erstmals stutzig werden. „Hab ich eigentlich auch einen Vater?“ fragt er seine Mutter. Mit deren panischer Reaktion ist er zunächst völlig überfordert und er beschließt, trotz bohrender Neugier, nicht weiter zu insistieren. Erst mit dem Fund einer Zirkuseintrittskarte Jahre später setzt er seine Nachforschungen fort. Schließlich hatte ihm seine Mutter nur verraten, dass der Vater Artist und angeblich bei einem Unfall verstorben sei. Nun beginnt Toms abenteuerliche Reise auf der Suche nach seinen Wurzeln.

Ob Zirkusdirektor Arthus Merlini tatsächlich sein Vater ist, bleibt, wie erwähnt, offen. Warum Nina Wegers Beschreibungen der Zirkuswelt und deren Darsteller so realistisch und authentisch rüberkommen, wird mit einem Blick auf ihre eigene Biographie deutlich, hat sie doch selbst nach dem Abitur ein Jahr lang als Artistin in einem Zirkus gelebt. Zudem leitet sie seit vielen Jahren ehrenamtlich den Kinderzirkus „Giovanni“ in ihrer Heimatstadt. „Für mich ist das ein Riesenglück, ständig von so vielen Kindern und Jugendlichen unterschiedlichsten Alters und Herkunft umgeben zu sein. Da kann ich gut hinhören: was macht sie traurig, wütend oder glücklich? Außerdem habe ich immer gleich Testleser an der Hand,“ berichtete Weger den Schülern. Falls diese einmal selbst zu Stift oder Laptop greifen wollen, hatte sie auch noch gleich drei Tricks parat: Jede Geschichte braucht einen Helden, sie braucht eine Frage, die sie trägt, und sie hat Anfang, Mitte und Ende. „Wenn ihr die drei Sachen beherzigt, dann kann nichts mehr schief gehen“, gab sie allen mit auf den Weg.