Bauarbeiten beginnen: Einzugstermin für neues Gebäude auf dem Alte-Schmiede-Platz steht fest

Die Banner am Bauzaun sind verschwunden, die Baustelleneinrichtung ist in vollem Gange. Der Alte-Schmiede-Platz wird bebaut und soll im Frühjahr 2025 erste Bewohner und Übernachtungsgäste begrüßen können. Je nach Sichtweise geht damit eine Vorgeschichte von knapp 20 oder rund zehn Jahre zu Ende.

Beim Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Georg Schellinger, Thomas Brandt und Andreas Bodenmüller ließ sich zurück und erleichtert vorausblicken. Brandt bildet zusammen mit Jörg Bischof die Geschäftsführung der Luftschiffbau Zeppelin, dem Investor und Bauherrn. Andreas Bodenmüller ist Bauleiter Neubauten bei der Zeppelin Wohlfahrt GmbH.

Am Tag, bevor der Bautrupp anrückt: Thomas Brandt, Georg Schellinger und Andreas Bodenmüller (von links) treffen sich zum Gespräch mit der SZ am Alte-Schmiede-Platz. (Foto: rwe)

Elf Aspekte dazu:

Name: Auf dem Areal befand sich einst eine Schmiede, die 1958 abgerissen wurde. Petrettis „Done“ war der letzte Schmid. Später war hier der Wochenmarkt zu finden, ehe der zum Kirchplatz wechselte.

Wer um 1913 im Meckenbeurer Ortskern den Blick nach Norden in Richtung Ravensburg richtete, der sah ganz links einen Teil der alten Schmiede und gegenüber den heute noch existenten Gasthof Adler. Erkennbar ist auch, wie eng die Straße einst war – nämlich so eng, dass kaum zwei Pferdewagen aneinander vorbeikamen. Das Bild entstammt Karl Jägers Buch „Meckenbeuren in alten Ansichten“. (Foto: skk)

Vorgeschichte (älter): Ums Jahr 2004 ist der Alte Schmiede-Platz als Einkaufsstandort in der Planung – zur Stärkung des Handels im Ortskern. „Mit der Überplanung soll noch 2004, finanziell im Vorgriff auf 2005, begonnen werden. Das Einverständnis der Grundstückseigentümer zur Überplanung liegt vor“, lautete damals der Ratsbeschluss. 2005 ist das Thema vom Tisch: „Die bauliche Entwicklung von privater Seite hat hier gegenläufige Fakten geschaffen“, schreibt die SZ. Märkte und Discounter siedeln sich in Reute und am Kim-Center an.

Vorgeschichte (jünger): In den Jahren 2012/13 kommt der nächste Anlauf (samt Bürgerversammlung im September 2013). Die urbane Mitte Meckenbeurens aufzuwerten, ist das Ziel – das CIMA-Gutachten definiert damit den Abschnitt zwischen den Eckpfeilern Alte Schmiede-Platz und Hof Keckeisen. Wo letzterer stand, erwächst der Wohnpark St. Georg – am anderen Ende der Entwicklungsachse soll es noch dauern.

Voran geht’s mit Luftschiffbau Zeppelin

Vorgeschichte (jüngst): Im April 2021 erwirbt die Zeppelin Vermögensverwaltungsgesellschaft (eine „Tochter“ der Luftschiffbau Zeppelin GmbH) das Grundstück von der Hubert Eberle Bau GmbH. Dass nun die LZ-Gruppe als Vorhabenträger mit dem „markanten Eingangspunkt“ für Meckenbeuren betraut ist, dessen könne sich die Gemeinde „glücklich“ schätzen, ist Georg Schellinger überzeugt .

Hintergrund: Wie Thomas Brandt im SZ-Gespräch bekräftigt, ist es die zentrale Lage zwischen Ravensburg, Friedrichshafen und Tettnang, die das Grundstück auszeichnet. Hier will die ZVG „ein schönes Ambiente“ für Wohnen auf Zeit bieten, für das Brandt einen großen Bedarf ausmacht. In vielen Firmenkontakten sei ein solcher immer wieder aufgetaucht. Unter anderem Projektteams, die ein, zwei, drei Monate am Bodensee beschäftigt sind, soll das Angebot ansprechen.

52 Longstay-Appartements statt 76 Hotelzimmer

Gebäude: Unverändert ist die Kubatur der beiden von Anfang an beabsichtigten Gebäude. Im nördlich gelegenen werden 25 Mietwohnungen (von 2- bis 4-Zimmer) auf drei Geschossen entstehen. In dem Winkelgebäude hin zur Bahnhofstraße sind 52 Longstay-Appartements an die Stelle der 76 Hotelzimmer getreten. Offen ist noch, wie sich im Erdgeschoss der erhoffte „Treffpunkt“ gestaltet – sei es als Gastronomie/Café oder Gewerbeeinheit.

Infrastruktur: Dazu zählt Parkraum in der Tiefgarage (samt Wallboxen für E-Autos) sowie auf öffentlichen Stellplätzen (ebenerdig). Eine Grünfläche soll es zwischen den Gebäuden ebenso geben wie einen Spielplatz und Platz für den Geißbock. Ein guter Mix, bei dem Bürgermeister Schellinger erfreut hervorhebt, dass auch der Bach zu seinem Recht komme.

Im Wissen, „dass der Baugrund nicht ganz einfach ist“

Geißbock: 1986 wird auf dem Platz die Bronze-Plastik „Bauer mit Geißbock“ des 2020 verstorbenen Künstlers Ingo Koblischek enthüllt. Der Geißbock stellt 33 Jahre lang das Wahrzeichen Meckenbeurens dar, ehe er Anfang 2019 den Weg in sein provisorisches Zwischenlager nimmt. Ist die Bebauung fertiggestellt, soll er zurückkehren.

Zu mancher Tageszeit ist doch so einiges los an der „Adlerkreuzung“, an der von der Bahnhofstraße kommend in die Bundesstraße B30 eingebogen werden kann. (Foto: rwe)

Zeitplan: Begonnen hat die Einrichtung der Baustelle. Das Abräumen der 6100 Quadratmeter großen Fläche ist der nächste Schritt, ehe im Dezember der Aushub und die Baugrube anberaumt sind. Die Tiefengründung läutet das Jahr 2023 ein, gefolgt ab März vom Rohbau. Zwei Jahre sind es dann bis zur Fertigstellung, die fürs Frühjahr 2025 anvisiert ist. All dies im Wissen, „dass der Baugrund nicht ganz einfach ist“, wie Andreas Bodenmüller einräumt.

An der Adlerkreuzung tut sich was

Am Bau beteiligt: Dass Firmen aus der Region oder gar Gemeinde berücksichtigt werden, hoben Bürgermeister wie Bauherr als positiv hervor. Generalübernehmer ist demnach die i+R Wohnbau Gmbh aus Lauterach. Ab dem Rohbau werde die ortsansässige Firma Mathis mit im Boot sein, hieß es.

Vollsignalisierung der Einmündung Bahnhofsstraße/B30: Straßenbauamt und Ingenieurbüro bereiten aktuell in Abstimmung mit der Gemeinde die Umsetzung einer Ampel vor. Wenn alles rund läuft, soll dafür im Dezember Ausschreibung sein – so hat es der Bürgermeister im Gemeinderat verkündet.