Ziel: Schuldenstand auf einstelligen Millionenbereich zurückschrauben

Breiten Raum hat im Gemeinderat ein weiteres Mal der Haushalt eingenommen – der letzte kameralistische, auf den 2020 die Doppik folgt. Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung: die Haushaltsrede der Bürgermeisterin. Zudem ging es um einen Antrag der SPD-Fraktion, die Zahlen 2019 der Eigenbetriebe sowie Aktualisierungen und Korrekturen.

Zu Letzteren zählte die Nachricht, dass die 2,5 Millionen Euro für die veranschlagten Grundstückserlöse im bisherigen Planwerk nicht aufsummiert worden waren. Was laut Sitzungsvorlage „erfreulicherweise“ zu einer geringeren Entnahme aus der Rücklage führen soll: Nicht mehr 13,55 Millionen Euro werden ihr entnommen, sondern 10,255. Womit aufs Jahresende 2019 noch 4,5 Millionen Euro in der Rücklage verblieben.

Auch im Verwaltungshaushalt galt es Korrekturen vorzunehmen: Hier erhöhen sich die freien Mittel, die dem Vermögenshaushalt zufließen, von 1,06 auf 1,37 Millionen Euro. Zur Sprache kam dabei auch die Zusammenlegung der Haushaltsposten „Bürgerbeteiligung/Workshops“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Unter Letzterem sind 36 000 Euro für 2019 eingestellt – plus 20 000 Euro für die Beteiligung der Öffentlichkeit an Bebauungsplänen. Im Vorjahr waren für die drei Posten zusammen 33 000 Euro aufgewandt worden.

Frei geworden sind 9000 Euro, da der Ursprungsplan für Öffentlichkeitsarbeit auf 45 000 Euro lautete.

„Die Eckdaten des Haushalts sind auch in diesem Jahr grundsätzlich positiv“, gab Bürgermeisterin Elisabeth Kugel die Stimmung wieder. In Zahlen: Das Rekordvolumen aus dem Vorjahr wird 2019 mit 51,17 Millionen Euro nochmals leicht übertroffen. 35,59 Millionen stammen aus dem Verwaltungs-, 15,58 Millionen aus dem Vermögenshaushalt, der damit etwa auf Vorjahresniveau liegt.

„Wir müssen immer bedenken, woher das Geld stammt, das wir hier anvertraut bekommen haben“, richtete die Bürgermeisterin dankend den Blick auf Betriebe und Unternehmen einerseits und die Bürger andererseits. Denn neben den hohen Gewerbesteuereinnahmen (11,8 Millionen Euro) tragen auch die hohen Einnahmeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie vom Grundsteueraufkommen zu der jetzigen Situation bei.

Die Aufzählung der Hauptposten steuerte auf eine Kernaussage zu: „Da auch für den Haushalt 2019 keine neuen Darlehen aufgenommen werden, wird sich der geplante Schuldenstand von 13,3 Millionen Euro (Ende 2018) zum Jahresende 2019 auf 12,58 Millionen reduzieren. Den niedrigsten Wert seit 2011“, so Elisabeth Kugel.

Die Rücklage von 14,8 Millionen Euro zum Jahresende 2018 gegengerechnet „wäre die Kommune buchhalterisch zum Jahresbeginn 2019 nicht nur schuldenfrei gewesen, sondern hätte darüber hinaus noch eine geringe Rücklage besessen“, wagte sie eine Momentaufnahme – wohlwissend, dass dies zum Jahresende 2019 wieder anders aussieht.

Gilt es doch eine Vielzahl an Investitionen zu stemmen – auch aus der Rücklage. Die größten Brocken: 2,95 Millionen Euro für die neue Sporthalle – 2,5 Millionen für Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses – 2,0 Millionen für den Erwerb von Immobilien und Grundstücken – 650 000 Euro für den Brandschutz im Rathaus – 585 000 Euro für die Nordfassade der Albrecht-Dürer-Schule und den Parkplatz Georgstraße – 300 000 Euro für den zweiten Rettungsweg im Schloss in Brochenzell.

„Horrende Summen“

In der Rückschau auf 2018 ließen sich nur acht der geplanten 15,7 Millionen Euro in die Infrastruktur der Gemeinde realisieren. Die Gründe laut Elisabeth Kugel: „Manches hat sich verzögert, musste zurückgestellt werden oder hat vom zeitlichen Ablauf nicht gepasst. Das ist der alljährlich auftauchende Unterschied zwischen Planung und Wirklichkeit.“ Dennoch seien es „horrende Summen, die wir aufwenden, um die Infrastruktur in Meckenbeuren und den Ortsteilen zum einen ,in Schuss’ zu halten und zum anderen weiter auszubauen“. Was eine Notwendigkeit sei, „denn nur Kommunen, in denen die Lebens- und Arbeitsqualität hoch ist, haben Zulauf und sind interessant für die Menschen und Betriebe“, so die Bürgermeisterin.

Was auch die Vorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung fördern sollen: So stehen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses anno 2020 voraussichtlich 1,3 Millionen Euro an, zuzüglich 750 000 Euro für die Anschaffung einer Drehleiter. Der Ausbau der Breitbandversorgung ist ein Dauerthema. Eine Zahl (1,5 Millionen) steht für die Weiterentwicklung der Energiezentrale am Bildungszentrum Buch im Raum.

Weitere drehen sich um die Anschlussunterbringung im Hibiskusweg (für 2020 zunächst eine Million Euro) sowie für die Planung und Umsetzung des neuen Bauprojekts am Jasminweg (mit Kindertagesstätte und bezahlbarem Wohnraum). Die genannte Summe: vier Millionen.

Vor den Dankesworten wollte die Bürgermeisterin „nochmal an meinen Impuls von der letztjährigen Rede erinnern. Auch am Ende des Jahres 2019 werden wir noch Schulden im zweistelligen Millionenbereich haben. Und unsere Rücklagen sind dann deutlich reduziert. Ich lege Wert darauf, dass wir dieses Jahr Haushaltsklausuren einplanen und die Haushaltsplanung deutlich früher beginnen.“

Die Marschroute: „Wir müssen uns in den kommenden Jahren auch weiterhin um den gezielten Aufbau der Einnahmen und einem gewissen Abbau der Ausgaben kümmern, um unseren Spielraum langfristig zu erhalten. Erstes Etappenziel ist, mit den Schulden in den einstelligen Millionenbereich vorzudringen.“

BLICK

18,2 Millionen Euro kostet der Betrieb der Gemeindeverwaltung 2019 – davon 10,5 Millionen für Personalausgaben und 7,7 für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. „Es ist zwar offensichtlich, dass die Aufgaben der Verwaltung durch neue Gesetze, neue Technologien und zunehmende Anforderungen der Bürger weiter steigen, dennoch müssen wir die Steigerungsraten im Blick behalten“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, die auf weitere Veränderungen hinwies. Um anstehende Projekte in überschaubaren Zeiträumen umsetzen zu können, sei die Besetzung zusätzlicher 50-Prozent-Stellen erforderlich für die Bereiche IT, Liegenschaftsamt, Ordnungsamt, Hauptamt und Feuerwehrgerätewartung.

Im Stellenplan 2019 ist ein Zuwachs um 5,5 Prozent in der Verwaltung vorgesehen – von 157,24 (2018) auf 165,82 Stellen.