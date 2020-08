Zeitungsausträger wird mit Wasserbomben beworfen und verletzt

Ein Zeitungsausträger ist in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.20 Uhr, in der Tettnanger Straße in Meckenbeuren kurz vor der Einmündung in die Hauptstraße mit Wasserbomben beworfen und dabei am Auge verletzt worden. Wie der Geschädigte schilderte, war er aus seinem Auto ausgestiegen, als ein dunkler Wagen aus Richtung Tettnang kommend an ihm vorbeifuhr. Der Fahrer des Autos wendete kurz darauf, und während er erneut an dem Zeitungsausträger vorbeifuhr, öffneten die Insassen die Fenster und bewarfen ihn aus dem fahrenden Auto heraus mit Wasserbomben. Der Leichtverletzte musste von Rettungskräften behandelt werden.

Wer Hinweise zu dem dunklen Auto und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu melden.